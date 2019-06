Dostałeś taką wiadomość e-mail? Policja ostrzega: To oszustwo

„Fałszywe wiadomości e-mail wysyłane są z serwerów umiejscowionych poza granicami kraju, umożliwiając przesłanie wiadomości mail z dowolnego adresu pozornie wyglądającego jak autentyczny w rzeczywistości jednak będącego jedynie usługa »spoofingową«” – informuje policja.

W tytule wiadomości pojawiają się formuły takie jak: „Powiadomienie o zapłacie” , bądź „prośba o potwierdzenie otrzymania płatności” . Policja wyjaśnia, że dla nieświadomej osoby wiadomość może wyglądać jak autentyczna, w rzeczywistości jednak to fałszywka, a załącznik dołączony do niej zawiera złośliwe oprogramowanie, którego zadaniem jest przechwycenie danych wrażliwych np. loginu i hasła do logowania się do kanałów bankowości elektronicznej.

Jak się uchronić? KGP apeluje do użytkowników poczty o zachowanie szczególnej ostrożności. Chodzi m.in. o to, by nie otwierać załączników do wiadomości mailowej nadesłanej od dotychczas nieznanej osoby spoza listy kontaktów. W przypadku otrzymania tego typu wiadomości, należy racjonalnie podejść do jej treści, analizując, czy wiadomość ma odzwierciedlenie z faktycznymi działaniami np. dokonaniem zakupu czy sprzedażą produktu.

