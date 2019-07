Klienci Netii mogą liczyć na rekompensaty. UOKiK: Telefony z propozycją umowy bez ich zgody

Netia uniknęła kary finansowej, ponieważ zobowiązała się do zmiany zasad współpracy z partnerami, a konsumenci mogą teraz liczyć na rekompensaty.

– Netia kupiła gotowe bazy z numerami telefonów, ale to nie zwalnia jej z odpowiedzialności. W toku naszych działań okazało się, że zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego nie zostały prawidłowo udzielone. Operator próbował je również pozyskać podczas rozmowy telefonicznej, co jest niezgodne z przepisami – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

„Jeżeli operator będzie korzystał w przyszłości z gotowych baz, to zobowiąże partnerów do tego, żeby pozyskiwali zgody zgodnie z prawem i będzie to weryfikował” – czytamy dalej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98 proc. kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

