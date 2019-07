Poważna awaria Facebooka i Instagrama. „Przepraszamy za problemy”

W środę 3 lipca 2019 roku około godziny 16.00 internauci zaczęli za pośrednictwem mediów społecznościowych zgłaszać problemy, na które napotykali podczas próby korzystania z aplikacji takich jak Messenger, Instagram czy WhatsApp. Awaria dotyczy między innymi poprawnego ładowania treści. Użytkownicy informują, że nieprawidłowości pojawiają się również przy próbie zalogowania.

Problemy dotyczące właściwego działania wymienionych wyżej aplikacji nie dotyczą jedynie użytkowników z Polski. „Wiemy, że niektórzy mają problemy z przesyłaniem lub wysyłaniem obrazów, filmów i innych plików w naszych aplikacjach. Przepraszamy za problemy. Staramy się przywrócić wszystko do normalnego stanu tak szybko, jak to możliwe” – czytamy na oficjalnym profilu Facebooka na Twitterze. „Naprawcie to szybko”, „Wreszcie odnieśliście się do sprawy”, „To już kolejny raz” – narzekali internauci.