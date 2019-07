Płatności zbliżeniowe poniżej 50 zł też będą wymagały PIN-u. Na szczęście nie wszystkie

Opisywana tutaj zmiana to efekt dyrektywy unijnej PSD2 (Payment Service Directive 2). Kraje Wspólnoty zgodziły się na to, by lepiej zabezpieczać płatności zbliżeniowe i w tym celu wprowadziły konieczność używania PIN nawet w przypadku najdrobniejszych płatności. Numer ten będzie wymagany dla co piątej transakcji. Również dla sum poniżej 50 zł, które do tej pory były w Polsce zwolnione od konieczności dodatkowej weryfikacji.

Unia chce także, by maksymalną kwotą, którą możemy wydać bez konieczności podawania PIN, było 50 euro (około 213 złotych). Obecnie w naszym kraju limit ten ustalony jest na poziomie 50 zł, a według planów rządu miał wzrosnąć do 100 zł do końca roku. Z kolei suma takich płatności, następujących po sobie, od wrześnie nie będzie mogła być większa niż 150 euro (około 639 zł). Od opisanych tutaj zasad wyłączone zostaną płatności za przejazd autostradą czy parkowanie.

Zmiany mają wejść w życie już 14 września. Dyrektywa PSD2 ma na celu ochronę mieszkańców Unii przed oszustami. Chodzi m.in. o przestępców korzystających z bezprzewodowych terminali, które przykładane do kieszeni z telefonem czy torby z portfelem mogą niepostrzeżenie ściągać pieniądze z naszego konta. PSD2 nałoży na przykład wymóg użycia czytnika linii papilarnych przy niektórych płatnościach dokonywanych smartfonami.