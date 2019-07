Polski hit do zdobycia za darmo. Jak dostać świetnie ocenianą grę?

Akcja gry „This War of Mine” jest osadzona w realiach współczesnego konfliktu zbrojnego. Gracz, w przeciwieństwie od innych produkcji, steruje grupą cywilów, a jego zadaniem jest utrzymać ich przy życiu w oblężonym mieście. Fabułę oparto m.in. na rozmowach z cywilami, którzy przeżyli walki w Sarajewie, żołnierzami walczącymi w Iraku, a także książkach wojennych i dokumentach.

– W grze This War of Mine nie wcielasz się w elitarnego żołnierza. Pokierujesz losami grupki cywilów starających się przeżyć w oblężonym mieście, zmagając się z brakiem żywności, lekarstw oraz ciągłym zagrożeniem ze strony snajperów i szabrowników – informuje oficjalny opis wydawcy.

Z kolei w produkcji „Moonlighter”, którą wyprodukowało niewielkie studio Digital Sun z Hiszpanii, wcielamy się w kupca w świecie fantasy, który w dzień sprzedaje towar bohaterom, a w nocy sam wybiera się do lochów na łowy, walcząc z potworami i poszukując cennych łupów.

Jak ściągnąć gry za darmo?

Promocja dotyczy wersji PC obu gier. Żeby je pobrać należy założyć konto na internetowej platformie Epic Games Store, na której co tydzień udostępniane są gry zupełnie za darmo. Następnie pod tym linkiem należy kliknąć tytuł gry i przycisk „za darmo”. Wtedy gra przypisze się do naszego konta.

Żeby skorzystać z promocji należy przypisać grę do swojej biblioteki w Epic Games od 25 lipca do 1 sierpnia 2019 roku. Kiedy to zrobimy, będzie ona dla nas dostępna już na stałe i w dowolnym momencie będziemy mogli pobrać ją i zainstalować na naszym komputerze.

„This War of Mine. Fading Embers”

Przy okazji zapowiedziano trzeci dodatek do polskiej gry. Rozszerzenie, za które trzeba już będzie zapłacić, zatytułowane „Fading Embers” ma skupić się na postaci Anji, która utknęła w strefie wojny, a na jej barkach spoczął „wielki ciężar”. Premiera została zapowiedziana na 6 sierpnia.

Najnowsza historia This War of Mine skupia się na wyborach, które mogą prowadzić do wielu zakończeń. Te gałęzie fabularne były niezbędne, aby pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na nadrzędne pytanie o to, co ma większą wartość – rzeczy tworzone przez człowieka, które mają przetrwać dłużej od niego, czy też samo życie ludzkie. – zapowiada Tomasz Kisielewicz z 11 bit Studios. – Jeśli się nad tym zastanowić, to ludzie sprzeciwiają się niszczycielskiej mocy wojny nie tylko po to, by ratować siebie samych, ale także by bronić tego, co stworzyły całe pokolenia – dodał.

Gra miała swoją premierę 14 listopada.

