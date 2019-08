Nvidia ostrzega swoich klientów. Niezwłocznie zaktualizujcie sterowniki

Nie jedną, ale nawet po pięć luk w zabezpieczeniu kart Nvidii wykryli eksperci w dziecinie cyberbezpieczeństwa. Poprzez urządzenia tego producenta możliwe jest instalowanie złośliwego oprogramowania, blokowanie dostępu do różnych usług czy zmiana ustawień uprawnień nieświadomych właścicieli komputerów.

Informacja o potencjalnym niebezpieczeństwie pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej Nvidii. Trzy z luk ocenione zostały na 8,8 i 7,7 w 10-stopniowej skali. Unaocznia to, z jak poważnym ryzykiem mamy do czynienia. Obie ocenione na 7,7 odkrył Polak, Piotr Bania z Cisco Talos.

Co można zrobić? Rozwiązanie problemu jest wyjątkowo proste. Wystarczy zaktualizować sterowniki do kart graficznych. W przypadku GeForce'ów i większości modeli Quadro odpowiednie pliki są już gotowe do ściągnięcia. Karty Tesla na swoją aktualizację poczekają co najmniej do 12 sierpnia, natomiast jeden z modeli Quadro mniej więcej do 19 sierpnia. Odpowiednie sterowniki najlepiej pobrać z poziomu programów zainstalowanych na naszym komputerze lub z oficjalnej strony Nvidia.

