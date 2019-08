Walka z fake newsami na Instagramie? Aplikacja wprowadza nową funkcję

Należący do Facebooka Instagram rozpoczyna walkę z fake newsami. Fałszywe informacje będą mogli zgłaszać sami użytkownicy. Opcja ta obejmie początkowo dział „Eksploruj” oraz wyszukiwarkę z hasztagami. – To nasz pierwszy krok w stronę kompleksowej walki z dezinformacją – podkreślała Stephanie Otway, rzeczniczka Facebooka. Przypomniała też, że firma współpracuje z 54 partnerami sprawdzającymi fakty w 42 językach. Podkreślała też, że nowa funkcja Instagrama na razie uruchomiona została tylko w Stanach Zjednoczonych.



– Z naszych ekspertyz wynika, że Instagram najprawdopodobniej będzie kluczowym, codziennym polem bitwy – dodawała Otway. W ostatnim czasie właśnie ta platforma znalazła się pod silną krytyką i naciskami w celu blokowania kłamstw dotyczących zdrowia, włączając w to kampanię zniechęcania użytkowników do szczepień. W ubiegłym miesiącu charytatywna organizacja Full Fact wezwała Facebooka do dostarczenia większej liczby danych odnośnie podawania dalej treści oznaczonych jako fałszywe. Wyrażono też obawy dotyczące efektywności środków podejmowanych przez informacyjnego giganta w celu powstrzymywania fake newsów.

