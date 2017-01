Kultowy serial wróci po latach? Aktor zdradził kilka szczegółów

Leslie Jordan, który wcielał się w jedną z drugoplanowych ról w serialu „Will and Grace” w wywiadzie radiowym zdradził, że serial wróci po latach na ekrany. Widzowie obejrzeliby go w przyszłym sezonie. 10 odcinków kultowej produkcji miała zamówić NBC. Stacja nie komentuje jednak tych informacji.

Ciekawość fanów kultowej produkcji z pewnością podsyciła Megan Mullally, która wcieliła się w rolę serialowej Karen Walker. Aktorka opublikowała na Twitterze zdjęcie, które wskazywałoby na to, że artyści znowu spotkali się na planie „Will and Grace”.

Kultowy serial

Jeden z najsłynniejszych amerykańskich sitcomów Will and Grace był kręcony w latach 1998-2006. Opowiada o losach dwójki tytułowych bohaterów – Willa Trumana i Grace Adler. Oboje mieszkają w Nowym Jorku. Will jest prawnikiem-gejem, natomiast Grace dekoratorką wnętrz. Serial porusza tematykę LGBT. Był emitowany w pięćdziesięciu czterech krajach świata, w tym m.in. w Nepalu, Libanie, Południowej Afryce, Turcji, Indiach, Macedonii, Izraelu i niektórych krajach arabskich. W Polsce emitowały go cztery stacje telewizyjne.

Leslie Jordan za rolę w serialu „Will and Grace” zdobył Emmy Award.