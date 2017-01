Jest już data premiery nowego sezonu kultowego „Miasteczka Twin Peaks”

Wiadomo, że wyemitowanych zostanie 18 nowych odcinków serialu. Zostały one nakręcone jako jeden film, a dopiero później zostały podzielone. W niedzielę 21 maja zostaną pokazane od razu dwa nowe odcinki. Osoby, które mają dostęp do usługi VOD tej stacji, będą mogły także zobaczyć dwa kolejne odcinki.

Kto zabił Laurę Palmer?

Serial „Twin Peaks”, stworzony przez Marka Frosta i Davida Lyncha, opowiada o śledztwie prowadzonym przez agenta FBI Dale'a Coopera w sprawie morderstwa uczennicy liceum Laury Palmer. Serial tuż po premierze 8 kwietnia 1990 roku zyskał uznanie krytyków, zdobył rzeszę fanów i na dobre stał się częścią popkultury. W 1992 roku David Lynch wyreżyserował film „Twin Peaks: Oginiu krocz ze mną”, który jest zarówno prologiem, jak i epilogiem do serialu.

Ścieżkę dźwiękową do „Twin Peaks” stworzył Angelo Badalementi przy udziale samego Davida Lyncha. Kompozytor w jednym z wywiadów wspominał, jak to się odbywało. – David siedział obok mnie przy keyboardzie i zapytałem go: „Ok, to jak to sobie wyobrażasz? Mów do mnie”. Na co on: „Dobrze Angelo. Jesteśmy teraz w ciemnym lesie i lekki wiatr dmucha w jawory, księżyc świeci i słychać jakieś odgłosy zwierząt w tle, sów. Po prostu zabierz mnie do tego pięknego lasu z delikatnym wiatrem”. I zacząłem grać – opowiadał Badalamenti.