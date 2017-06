A jednak! Będą koncerty TVP w Kielcach. Tylko nie wiadomo kto i kiedy wystąpi

Jak oznajmił podczas konferencji prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, to „ważny dzień dla TVP i Kielc”. Kurski wskazywał, że amfiteatr w stolicy województwa świętokrzyskiego to „najpiękniejszy obiekt w Polsce”, dlatego też powinien stać się miejscem „ważnego wydarzenia artystycznego”. – Cyklicznej, corocznej imprezy o wysokiej randze – doprecyzował. Nie padły jednak dokładne deklaracje, kiedy mogłoby odbyć się to wydarzenie.

Nowa impreza ma przede wszystkim – co podkreślali prezydent Kielc i Kurski – nie zajmować miejsca opolskiego festiwalu, a przedstawiać zupełnie inne nurty muzyczne. Jak podaje TVP Info, wydarzenie organizowane przez miasto i Telewizję Polską „ma być wizytówką nowej polskiej muzyki z gatunku hip-hop, R&B, pop alternatywny, new soul, new jazz, ma także uzupełniać ofertę polskiej muzyki pop”. Na kieleckim festiwalu znajdzie się miejsce – według zapowiedzi zarówno dla znanych wykonawców, jak i tych, którzy reprezentują scenę alternatywną czy są też gwiazdami nowych mediów i serwisów muzycznych. – Chcemy pokazać artystów, którzy mają nawet miliony odsłon na Youtubie, Spotify czy Vevo, a którzy nie mieli okazji pokazać się szerszej publiczności – oświadczył Kurski. Prezes TVP nie poinformował jednak, kto pojawiłby się na tym festiwalu.

Prezydent Kielc Wojciech Lubawski powiedział podczas konferencji prasowej dotyczącej nowego festiwalu piosenki stwierdził, że kierowany przez niego magistrat postara się wykorzystać tę okazję. – Liczę, że ten piękny amfiteatr będzie się wypełniał do ostatniego miejsca – powiedział i dodał, że będzie kibicował, by „Opole dalej istniało”.

Awantura o Opole

Kilka dni temu prezydent Opola poinformował, że po licznych kontrowersjach oraz rezygnacji wielu artystów, miasto podjęło decyzję o wypowiedzeniu umowy TVP na organizację 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Arkadiusz Wiśniewski stwierdził, że TVP nie jest w stanie wywiązać się z umowy.

Tymczasem Jacek Kurski domaga się od miasta wielomilionowego odszkodowania, dlatego że „przeniesienie lokalizacji (festiwalu) w tak krótkim czasie ponosi za sobą olbrzymie konsekwencje finansowe”. W odpowiedzi prezydent Opola podkreślił, że „Opole jest jedyne w swoim rodzaju i to miasto będzie się domagało odszkodowania od TVP za straty dla wizerunku miasta spowodowane zamieszaniem wokół festiwalu”.

Po tym, jak Opole stało się problematycznym miejscem na zorganizowanie festiwalu, padły pomysły, by Festiwal Piosenki Polskiej zorganizować w Kielcach (miał zastąpić opolski festiwal). Tak się jednak nie stało, a TVP nie udało się dojść do porozumienia w tej sprawie z kieleckim magistratem.