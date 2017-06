„Gra o tron”. To zdjęcie zapowiada kolejną brutalną śmierć w serialu?

Tygodnik „Entertainment Weekly” na swoim instagramowym profilu zamieścił zdjęcie czwórki bohaterów serialu – Sansy, Brana i Aryi Stark oraz Jona Snowa, który przez większą część fabuły uznawany był za ich przyrodniego brata. Magazyn opublikował także serię zdjęć z planu serialu. Najwięcej dyskusji wzbudziła Arya Stark, w którą wciela się Maisie Williams.

Sztylet Litllefingera

Uważni obserwatorzy natychmiast zauważyli, że do pasa bohaterki przytroczony jest charakterystyczny sztylet. W poprzednich odsłonach serialu należał od do Petyra Baelisha – jednego z głównych autorów spisku, który doprowadził do śmierci Neda Starka, a zarazem człowieka, który przez lata kochał matkę rodzeństwa Starków Catelyn, a pod koniec szóstego sezonu próbował przekonać do małżeństwa jej córkę – Sansę Stark.

Zdaniem większości fanów, którzy wdali się w dyskusję o sztylecie, zdjęcie ujawnia fragment fabuły siódmego sezonu. Ich zdaniem, zapowiada ono ni mniej, ni więcej, tylko kolejną brutalną śmierć bohatera serialu – tym razem wspomnianego Petyra Baelisha, znanego również jako Littlefinger.

Zwiastun

Niespełna dwuminutowe nagrania zapowiadające powrót „Gry o tron” na ekrany telewizorów skupia się na trojgu bohaterach pomiędzy którymi toczyć się będzie rozgrywka o to, kto ostatecznie zasiądzie na Żelaznym Tronie. Widzimy zatem Cersei Lannister, Daenerys, która na czele armii Dorthraków wraz ze smokami zmierza na kontynent, a także Jona Snowa, którego okrzyknięto Królem Północny. W migawkach dostrzec można także zbliżające się do fikcyjnego świata zagrożenie z dalekiej Północy za murem – Białych Wędrowców.