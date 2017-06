Robert Janowski może odejść z „Jaka to melodia?”. TVP ma zmienić formułę programu

W najnowszym magazynie „Flesz” podano, że Janowski został zaproszony na rozmowę z przedstawicielami TVP. Miał usłyszeć, że program „Jaka to melodia?” będzie kontynuowany, ale w zmienionej formie. Władze TVP prawdopodobnie chciały, aby do repertuaru programu, oprócz piosenek rozrywkowych włączyć również utwory patriotyczne. Janowski miał usłyszeć również, że po wejściu w życie nowej formuły, niektórzy artyści nie powinni być zapraszani do programu.

Jak się okazuje, TVP odkupiła licencję, na której powstawał do tej pory teleturniej od właściciela amerykańskiego formatu „Name That Tune”. To dało możliwości do wdrożenia znaczących zmian w formacie.

Stanowisko TVP

W związku z informacjami na temat rzekomego odejścia Roberta Janowskiego z programu „Jaka to melodia?”, wysłaliśmy do TVP wiadomość z prośbą o potwierdzenie doniesień medialnych. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź.

„Jaka to melodia” w odświeżonej formie wciąż będzie obecna w Jedynce. Telewizja Polska nabyła prawa do formatu „Name the Tune” i będzie go samodzielnie produkować w celu optymalizacji kosztów i uatrakcyjnienia audycji. Aby program spełniał najwyższe standardy TVP nawiązała bezpośrednią współpracę z właścicielem formatu Ralphem Rubensteinem. W celu unowocześnia i uatrakcyjnienia formuły „Jaka to melodia”, rozważane jest zwiększenie liczby prowadzących. Efekt zmian w formacie będzie można zobaczyć w jesiennej ramówce na antenie TVP1.”

„Jaka to melodia?” to polski teleturniej o tematyce muzycznej emitowany przez TVP 1 od 1997 roku. Od samego początku gospodarzem programu jest Robert Janowski, mimo że program parokrotnie zmieniał swoją formułę.