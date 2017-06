Rober Makłowicz wraca do telewizji? Wymowny wpis kucharza

„Zanosi się na to, że nadal będę mógł dzielić się z Państwem wrażenia z przeróżnych peregrynacji. W jakiej telewizji, to jeszcze przez chwilę tajemnica” – napisał na Facebooku Robert Makłowicz, który przed kilkoma miesiącami rozstał się w atmosferze skandalu z Telewizją Polską. Sprawa zaczęła się od spotu TVP, w którym wykorzystano słowa kuchara, na co zainteresowany zareagował na Facebooku. Napisał wówczas, że zostały one zmanipulowane i wyrwane z kontekstu. Po kilku dniach wymiany zdań za pośrednictwem mediów, TVP zrezygnowała z programu krakowskiego kucharza i zapowiedziała skierowanie do sprawy do sądu.

Telewizyjny kucharz w najnowszym wpisie nie zdradził nazwy stacji, z którą rozmawia, ale postanowił podzielić się z użytkownikami kilkoma zdjęciami ze swojej najnowszej kulinarnej podróży. Miały one zasugerować miejsce, w którym się znajduje, i które stanie się „bohaterem” jednego z nowych odcinków. Fotografie barszczu ukraińskiego, talerza wędlin, na którym wyraźnie widać wędzoną słoninę (słynne sało – red.) oraz potrawy przypominającej, zdaniem jednego z internautów, huculski banosz, mogą wskazywać, że Makłowicz gotuje w ukraińskich Karpatach, być może na pograniczu z Rumunią lub Słowacją.