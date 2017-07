Sukces „Wprost”. Fox News pokazała okładkę tygodnika na wizji

Amerykańska stacja telewizyjna Fox News wysłała do Warszawy specjalną korespondentkę, która relacjonuje wizytę prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. W trakcie jednego z serwisów informacyjnych miliony widzów w Stanach Zjednoczonych mogły obejrzeć okładkę najnowszego numeru tygodnika „Wprost” , na której znalazł się amerykański przywódca. Zdjęcie Donalda Trumpa zostało opatrzone hasłem „Make Poland Great Again” , nawiązującego do sloganu „Make America Great Again” . Hasło to stało się popularne w okresie kampanii przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Wypromował je właśnie Donald Trump. Amerykańska dziennikarka pokazała również okładkę „Gazety Polskiej” , na której także widnieje amerykański przywódca. Tygodnik ten ukazał się dwa dni później niż „Wprost”.