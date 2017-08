Do TVP wraca „Koło fortuny”, kultowy teleturniej lat 90.

Według informacji Press.pl, Telewizja Polska poszukuje w tej chwili osób chętnych do wzięcia udziału w programie, który oparty byłby na „Wheel of fortune” (czyli Koło fortuny), formacie ze Stanów Zjednoczonych. W przeszłości TVP2 emitowała „Koło Fortuny” w latach 1992-1998, a także próbowała reaktywować ten format w latach 2007-2009.

Pierwszym prowadzącym teleturnieju był Wojciech Pijanowski, którego później zastąpili: Jerzy Bończak, Andrzej Kopiczyński, Stanisław Mikulski i Krzysztof Tyniec.

Pierwsze doniesienia o możliwym powrocie kultowego programu z lat 90. pojawiały się już w 2016 roku, zwłaszcza po zapowiedziach prezesa TVP Jacka Kurskiego, że planuje przywracać niektórym formatom dawną świetność. Do Telewizji Publicznej za prezesury Kurskiego wrócił m.in. „Teleranek” czy też „Sonda 2”, nawiązująca do „Sondy” emitowanej między 1977 a 1989 rokiem. Wrócił także program „Pegaz”, który był emitowany od marca 2016 roku na antenie TVP1, a od jesieni tego samego roku przeniesiono go na antenę TVP Kultura.