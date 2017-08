Jako Daenerys zachwyca w „Grze o tron”. 5 rzeczy, których nie wiesz o Emilii Clarke

Emilia Clarke wrażeniami z planu „Gry o tron” dzieli się często na Instagramie. Przed końcem 7. sezony kultowej produkcji HBO odtwórczyni roli Daenerys Targaryen zamieściła na Instagramie filmik nakręcony w Irlandii Północnej na klifie Fair Head. Na nagraniu widzimy wcielającego się w postać Johna Snowa Kita Harringtona, który korzystając z silnego wiatru bawi się płaszczem tak, że wygląda on jak skrzydła smoka. Komentujący widzą też pewne podobieństwo do... Batmana. Sama Clarke skomentowała: „Litości, miał jeden kontakt ze smokiem i już myśli, że jest jednym z nich! Nic nie wiesz, Jonie Snow. Ale wiesz, jak nie dać się zdmuchnąć z klifu, a to zawsze coś”.

Nagranie pary aktorów zyskało w krótkim czasie ogromną popularność – do tej pory obejrzano je ponad 13 mln razy, a pod filmem znalazło się ponad 80 tys. komentarzy zachwyconych fanów.

Przypomnijmy, że polscy widzowie HBO w napięciu czekają na ostatni odcinek 7. sezonu kultowej produkcji. Poniedziałek nie będzie dla nich najłatwiejszym dniem – w sieci aż roi się bowiem od spoilerów. Wszystko za sprawą różnicy czasu – w USA premiera odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek.