Jeden z najbardziej znanych komentatorów sportowych po 23 latach żegna się z telewizją

Jako pierwszy o odejściu Tomasza Smokowskiego z Canal + poinformował portal Sportowe fakty WP. Dziennikarz mial napisać do swoich współpracowników list, w którym wyjaśnia powody swojego odejścia. Smokowski podkreślił, że po 23 latach pracy w telewizji chciałby zrobić coś na własny rachunek. – Moja decyzja jest podyktowana kiełkującą we mnie od wielu miesięcy chęcią zrobienia czegoś na własny rachunek - i co tu dużo kryć - na własne ryzyko. Być sobie sterem,żaglem i okrętem. Mam 43 lata i to może ostatni moment by spróbować zbudować coś od nowa i od podstaw, żeby za 20 lat na starość nie żałować: A może mogłem się sprawdzić – stwierdził dziennikarz w rozmowie z portalem Sportowe fakty WP. Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że komentator chce stworzyć własny program telewizyjna na platformie Youtube.

Tomasz Smokowski zaczął pracę w Canal + w 1995 roku i przez całą karierę był związany z tą firmą. Komentował mecze ligi piłkarskich, głównie polskiej i francuskiej. Jest współprowadzącym magazynu „Liga + Extra” (wraz z Andrzejem Twarowskim). Od 2011 do 2014 roku pełnił funkcję dyrektora ds. sportu platformy nc+.