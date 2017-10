Adrian rzuca obelgi w gabinecie i walka o fotel lidera opozycji. Co jeszcze w „Uchu Prezesa”?

„Gdy opozycja szuka przywódcy, który będzie w stanie ją zjednoczyć i poprowadzić na barykady, Prezes próbuje zniszczyć swojego największego wroga. Mariusz, chcąc mu w tym pomóc, wpuszcza do gabinetu dość zaskakującego gościa” – dowiadujemy się z krótkiego opisu 22. odcinka „Ucha Prezesa”. Zapowiedź ta jest jednak bardzo przewrotna, ponieważ Grzegorz Schetyna, Ryszard Petru, Borys Budka i Kamila Gasiuk-Pihowicz więcej uwagi niż prezesowi PiS poświęcają... samym sobie. Na prawdziwego lidera opozycji wyrasta zupełnie inna osoba, którą do swojego gabinetu nieopacznie wpuścili Prezes i Mariusz.

W TYM gabinecie TEGO prezesa

"Ucho Prezesa" to miniserial polityczny, stworzony przez Roberta Górskiego, lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. Sam Robert wciela się w nim w TEGO Prezesa, w TYM gabinecie, na TEJ ulicy. Jest tytułowym uchem, do którego każdy chce dotrzeć. Jest to serialowa kontynuacja "Posiedzenia rządu", które Robert Górski pisywał od lat do programów kabaretowych. Z tym, że teraz bohater nie jest premierem - nie uczestniczy w posiedzeniach rządu, tylko siedzi za biurkiem i wydaje dyspozycje. Centrum dowodzenia światem mieści się właśnie w jego gabinecie, a nie w Radzie Ministrów, dlatego tam została przeniesiona akcja serialu.