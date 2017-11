Bulwersujące show w telewizji. 12-latka, która padła ofiarą kazirodztwa, szuka na wizji ojca dla swojego dziecka

Program „Dotyczy każdego” jest emitowany przez ukraińską telewizję Inter. 12-letnia Tanya nie wie, kto jest biologicznym ojcem jej dziecka. Mała Diana urodziła się kilka miesięcy temu. Dziewczynka ma do wyboru czterech kandydatów: swojego 18-letniego sąsiada, 12-letniego brata Wołodię, 17-letniego brata przyrodniego Viktora lub 35-letniego ojczyma Ivana. Mężczyźni licytują się między sobą, który jest ojcem dziecka.

W programie bierze również udział matka 12-latki. Kobieta twierdzi, że nie miała pojęcia, iż jej córka jest w ciąży. Matka Tanyi tłumaczy, że nie wiedziała również o tym, że jej córka przeżyła w domu prawdziwy horror, ponieważ była wielokrotnie gwałcona przez członków swojej rodziny. 31-latka zmusza na wizji swoją córkę do zwierzeń. Każe jej odpowiadać na dociekliwe i aroganckie pytania dziennikarza o jej życie seksualne. Kobieta nie przestaje nawet wtedy, gdy dziewczynka płacze przypominając sobie o tym, co ją spotkało. Program wywołał oburzenie opinii publicznej. Pojawiły się pytania o to, gdzie jest granica żerowania na ludzkim nieszczęściu i tragedii 12-letniej dziewczynki. Prawnicy, którym pokazano zapowiedź telewizyjnego show zastanawiają się, jak to możliwe, że 35-letni ojczym nie został aresztowany za pedofilię.