Wyciekły kolejne informacje o finałowym sezonie „Gry o tron”

Jak podaje portal winteriscoming.net, w Moneyglass i Belfaście w Irlandii Północnej powstaje ogromna scenografia, która posłuży twórcom 8. sezonu „Gry o tron”. Portal Watchers On The Wall opublikował w sieci zdjęcia, na których widać np. budowę Winterfell. Na fotografiach można również zobaczyć kawałek największego serialowego planu zdjęciowego w hangarze Titanic Studios w Belfaście. Zdaniem fanów serialu, to właśnie tam znajduje się nowa Królewska Przystań.

Za stworzenie ostatniego sezonu „Gry o tron” odpowiadają: David Nutter, który odpowiadał już wcześniej za produkcję sześciu odcinków serialu, Miguel Sapochnik, który jest autorem trzech odcinków oraz David Benioff i D.B. Weiss, którzy prawdopodobnie zajmą się wspólnie produkcją finałowego odcinka.

Aktor Nikolaj Coster-Waladau informował z kolei w wywiadzie dla Collider.com, że zdjęcia do 8. sezonu „Gry o tron” rozpoczną się w październiku. – Dostaję skrypt na cztery do sześciu tygodni przed rozpoczęciem nagrań i wtedy dowiaduję się, co czeka nas w kolejnym sezonie. Nie wiem, co będzie się działo w tym następnym. Wracamy w październiku, więc pewnie dowiem się już niedługo. Zżera mnie ciekawość – przekazał.

Pierwszy odcinek nowego sezonu popularnej serii zobaczymy prawdopodobnie w styczniu lub w lutym 2019 roku.