„Jeden z dziesięciu” znika z TVP2. Powodem prośby widzów „Korony królów”

Od poniedziałku „Jeden z dziesięciu” będzie można oglądać na antenie TVP1 w stałej porze – o 18:55. „Dzięki tej decyzji TVP, »Jeden z dziesięciu« dotrze do jeszcze szerszej widowni. Wierzymy, że pozostaną Państwo z nami. Obiecujemy, że program będzie Wam nadal dostarczał wiele emocji i pozytywnych wrażeń. Gościnnej Dwójce dziękujemy za te wszystkie lata” – czytamy na Facebooku teleturnieju.

Informację o zmianie podano także w niedzielnych „Wiadomościach”. Prowadząca wydanie Danuta Holecka wyjaśniła, że decyzja TVP została podparta licznymi prośbami od telewidzów. – Jestem zdecydowanie za tym, żeby szanować przyzwyczajenia widzów, ale jednocześnie brać pod uwagę ich prośby. Cieszymy się z próśb widzów o emisję teleturnieju „Jeden z dziesięciu” na głównej antenie Telewizji Polskiej – komentował prezes TVP Jacek Kurski, którego słowa przytacza portal Wirtualnemedia.pl.

– Dzięki temu mamy w TVP1 spójną i pełną ofertę od „Teleekspresu” do „Wiadomości”, a publiczność nie musi szukać swoich ukochanych pozycji w innych kanałach – podkreślił Kurski. Dyrektor TVP1 Maciej Myszkowicz dodał, że według badań stacji widzowie „Korony królów” to te same osoby, które oglądają „Jeden z dziesięciu”.

Prowadzone przez Tadeusza Sznuka „Jeden z dziesięciu” to najdłużej emitowany polski teleturniej. Program jest na antenie nieprzerwanie od 1994 roku.