PO wnioskuje o wstrzymanie finansowania Telewizji Publicznej. „Nie ma misji”

– Musimy to zrobić, dlatego że nie może być, żeby najważniejszy cel mediów publicznych nie był realizowany. Najważniejszym celem jest misja, a tej misji nie ma. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że także informacja jest misją. A tej informacji w mediach publicznych nie ma – podkreśliła wicemarszałek Sejmu. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że finansowanie Telewizji Polskiej powinno być realizowane na podstawie planu prezentowanego KRRiT. – Skoro tak wielkie pieniądze przekazuje się mediom publicznym, powinniśmy wiedzieć, na co są one wydawane. Tego nie wiemy, dlatego oczekujemy, że zostaną one bardzo dokładnie rozliczona i także Najwyższa Izba Kontroli to sprawdzi – wskazała Kidawa-Błońska.

„Telewizja Publiczna przemianowana dla lata temu na »medium narodowe« całkowicie podporządkowane poprzez układ personalny obozowi rządzącemu, konsekwentnie i z coraz większym zaangażowaniem łamie w programach informacyjnych i większości publicystycznych art. 21 Ustawy (Chodzi o ustawę z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji – red.)” – czytamy w piśmie PO.

Klub Platformy Obywatelskiej podkreśla też, ze „trudno zaakceptować jakoś przekazów”. Posłowie wskazują, że powinni one kształtować w społeczeństwo postawy obywatelskie i prodemokratyczne, tymczasem jest inaczej. „Dziennikarze zamienieni w dzielnie walczących polityków, jednostronny dobór rozmówców, brak reakcji prowadzących na najbardziej kuriozalne i drastyczne opinie i wreszcie sławetne »paski« w TVP Info – wszystko to młodszym obrzydza uczestnictwo w życiu publicznym a starszym – niestety – kojarzy się z poetyką programów telewizyjnych w stanie wojennym” – czytamy w uzasadnieniu do wniosku posłów PO.