Nie żyje aktor znany z roli Tinky Winky - teletubisia z czerwoną torebką

Simon Shelton Barnes do obsady programu dla najmłodszych „Teletubisie” dołączył w 1997 roku. Zastąpił zwolnionego Dave'a Thompsona. Z jego wywiadu z 2008 roku można wywnioskować, że zupełnie nie spodziewał się tak wielkiego sukcesu bajki o czterech kolorowych postaciach. – Nie sądziłem, że to stanie się tak wielkie. Wiedziałem natomiast odkąd tylko zacząłem pracę przy tym projekcie, że jest to coś niezwykłego – mówił. Oryginalne „Teletubisie” wyświetlane były w latach 1997-2001. Zgromadziły przed telewizorami około miliarda dzieci z ponad 120 krajów. Program nadawano w 45 językach.

Aktora wspominają nie tylko jego bliscy, nazywający go „cudownym wujkiem, który odszedł za wcześnie” i „najmilszym, utalentowanym mężczyzną, którego chcielibyście spotkać”, ale także koledzy z planu. Zmarłego przyjaciela opłakuje m.in. zielony teletubiś Dipsy – czyli John Simmit. O Barnesie, który oprócz aktorstwa zajmował się także choreografią i baletem, pisał na Twitterze: „Co za tydzień! Spoczywaj w pokoju Simonie Sheltonie, znany także jako Tinky Winky..”. W innej wiadomości zapewnił, że razem z pozostałymi członkami zżytej obsady „Teletubisiów” zadbają o godne pożegnanie kolegi. Wiadomość podała dalej Pui Fan Lee – aktorka wcielająca siew czerwonego teletubisia Po.