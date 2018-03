Netflix zdradza szczegóły o pierwszym polskim serialu oryginalnym. W głównych rolach Więckiewicz i Musiał

Najnowsze informacje na temat pierwszego polskiego serialu oryginalnego, Netflix udostępnił w mediach społecznościowych.

W opisie serialu, który opublikował portal wirtualnemedia.pl, czytamy o „straszliwym ataku terrorystycznym z 1983 roku, który pogrzebał polskie nadzieje na wyzwolenie i zapobiegł upadkowi Związku Radzieckiego”.

„Dwadzieścia lat później zimna wojna wciąż trwa w najlepsze. Student prawa z ideałami i skompromitowany oficer śledczy odkrywają spisek, który pozwolił utrzymać żelazną kurtynę i represyjne państwo policyjne w Polsce”.

W „1983” główne role grają Robert Więckiewicz i Maciej Musiał. Pozostałe role w serialu odgrywają m.in. Michalina Olszańska, Andrzej Chyra, Zofia Wichłacz, Mirosław Zbrojewicz, Ewa Błaszczyk, Wojciech Kalarus, Edyta Olszówka oraz Agnieszka Żulewska. Zdjęcia do produkcji powstają w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie oraz na Śląsku. Reżyserkami są Agnieszka Holland, Katarzyna Adamik, Olga Chajdas i Agnieszka Smoczyńska.

O tym, że Netflix wyprodukuje pierwszy serial oryginalny w języku polskim, informowano już we wrześniu 2017 r. – Niezmiernie cieszymy się ze współpracy z firmami The Kennedy/Marshall Company i House Media oraz z wybitną polską reżyserką Agnieszką Holland. Jesteśmy przekonani, że ten gatunek przemówi nie tylko do polskich widzów, ale także do międzynarodowej widowni. Więcej szczegółów ujawnimy jeszcze w tym roku” – powiedział wiceprezes Netflix ds. międzynarodowych treści oryginalnych Erik Barmack.

Netflix już wcześniej zapewniał, że „serial kontynuuje wspaniałą tradycję zimnowojennych thrillerów szpiegowskich i prezentuje alternatywną historię świata, w którym żelazna kurtyna nigdy nie upadła”.

Netflix

Netflix to jeden z największych na świecie internetowych serwisów telewizyjnych, z którego korzysta 104 mln aktywnych użytkowników w ponad 190 krajach. Każdego dnia udostępnia on łącznie ponad 125 mln godzin filmów i seriali, w tym własnych seriali, dokumentów i filmów pełnometrażowych (tzw. Netflix Originals).

