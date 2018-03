Joanna Racewicz zawieszona przez TVP. „Działanie w sprzeczności z zasadami etyki dziennikarskiej”

Kością niezgody był wpis dotyczący diety, który Joanna Racewicz opublikowała na prywatnym profilu na Instagramie. Nie spodobało się to władzom TVP, które uznały, że dziennikarka reklamuje produkt bez zgody pracodawcy.

W oświadczeniu Centrum Informacji TVP poinformowało, że od 13 marca Racewicz przestała prowadzić program śniadaniowy na antenie TVP2. „Powodem tej decyzji było wykorzystywanie przez panią redaktor Joannę Racewicz marki »Pytanie na śniadanie« do promocji produktów bez wiedzy i zgody kierownictwa programu, co powtarzało się mimo upomnień ze strony przełożonych. Działanie to koliduje z obowiązującymi w Spółce zasadami dotyczącymi reklamy i promocji, a także stoi w sprzeczności z zasadami etyki dziennikarskiej” - czytamy w oświadczeniu Telewizji Polskiej.

Sama dziennikarka nie komentuje sprawy. Racewicz z „Pytaniem na śniadanie” związana była od września 2016 roku. Wcześniej przez wiele lat prowadziła „Panoramę”.