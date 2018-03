„Homoharem czy homoburdel”? Oburzenie sondą TVP Info

To nawiązanie do wcześniejszej rozmowy Rachonia z Cejrowskim na temat skandalu w IMGW. Były szef instytutu Mieczysław O. miał m.in. zatrudniać w IMGW mężczyzn, z którymi utrzymywał kontakty seksualne i właśnie tego wątki dotyczyła wymiana zdań w „Minęła 20”. Michał Rachoń stwierdził, że w Instytucie za czasów PO działał „homoharem”. Cejrowski nie zgodził się z nim, dowodząc, że nie jest to trafne określenie. – Szef Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za pieniądze dostawał usługi seksualne. W haremie się nie płaci, a tam było za pieniądze. Czyli quilombo mówiąc po hiszpańsku, jest takie stare słowo polskie: burdel – stwierdził.

Osoba administrująca profilem „Minęła 20” postanowiła włączyć do dyskusji internautów i na Twitterze pojawiła się sonda – czy afera w IMGW do „homoharem” czy „homoburdel”. Pytanie wywołało ostre reakcje dziennikarzy. „Czy ten (tu wpiszcie stosowne słowo), który wypuścił tę »sondę« jeszcze pracuje w TVP Info?” – pytał Robert Feluś z „Faktu”. Ja bym zadał inne pytanie. Czy piszący tę sondę to homo sapiens? – komentował Marcin Makowski z „Do Rzeczy”. Sylwester Latkowski zwrócił się z pytaniem do szefa TVP Jacka Kurskiego. „Czy telewizja publiczna akceptuje homofobię, bo ten wpis taki jest?” – pytał były redaktor naczelny „Wprost”.

Oburzeniem zareagowali również politycy. „Lepiej to usunąć, wycofać się i przeprosić, niż zostawić i brnąć. Nie jest śmieszne, to jest żenujące” – napisała pod sondą posłanka PiS Anita Czerwińska. Monika Wielichowska z PO zaapelowała do premiera. „Czy takiego typu promowane wpisy (ponoć telewizji publicznej) są na miejscu? Czy poziom rynsztoka jest takim poziomem, który pan wspiera?” – pytała szefa rządu.