Plemię żyjące w koronach drzew było zmyślone? BBC potwierdza pogłoski o przekłamaniach

Telewizja BBC przyznała, że w jednej ze scen serii dokumentalnej „Planeta ludzi” twórcy programu świadomie pokazali zafałszowaną rzeczywistość. W odcinku z 2011 roku, jednym z ośmiu w serii dokumentów, przedstawiano plemię Korowai z Papui Nowej Gwinei, którego członkowie wprowadzali się do domu zbudowanego wysoko na drzewie. Władze telewizji ujawniły, że w odcinku zatytułowanym „My Year With The Tribe” pokazano dom, który zbudowano tuż przed rozpoczęciem zdjęć.

Plemię Korowai budowało domy na drzewach dla BBC?

„BBC zostało ostrzeżone w kwestii złamania standardów w jednym z odcinków »Planety ludzi« z 2011 roku, dotyczącego ludu Korowai z Papui Nowej Gwinei” – dowiadujemy się z oświadczenia stacji. „Podczas nagrywania dla programu BBC2 odcinka »My Year With The Tribe« członek plemienia opowiadał, jak zbudowano bardzo wysokie domy na drzewie na potrzebę filmowców zza morza” – czytamy dalej. „BBC przeanalizowało omawiany fragment i uznało, że sportretowane tam przenosiny plemienia do domów na drzewach jako ich prawdziwych mieszkań nie jest prawdziwe” – podkreślono w oświadczeniu.

Pająk w studiu i udomowiony wilk

To nie pierwszy taki przypadek, jeżeli chodzi o serię reżyserowaną prze Johna Hurta. W 2015 roku skandalem nazywano doniesienia mówiące o wykorzystaniu udomowionego wilka, który w dokumencie „udawał” dzikiego. Na wykorzystanie zwierzęcego dublera zdecydowano się, kiedy filmowcy nie mogli znaleźć prawdziwego. W odcinku o życiu na pustyni dwóch mongolskich myśliwych udawało, że poluje na wilka, który w rzeczywistości biegł do swojego pana, stojącego za linią strzału. Mężczyzn poproszono o udawanie złości po nietrafionych strzałach. W roku 2011 na jaw wyszło, że BBC filmowało tarantulę w warunkach studyjnych, aby później pokazać pająka w odcinku o dzikim życiu w wenezuelskiej dżungli.

