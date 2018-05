Kolejny aktor odchodzi z „Korony Królów”. Znamy powody

Mateusz Król pojawiał się w serialach takich jak "Na Wspólnej", "Na dobre i na złe" czy "Ojciec Mateusz. Popularność na większą skalę zdobył jednak dzięki "Koronie Królów", która już od pierwszego odcinka budziła sporo emocji. Przypomnijmy, niedawno z obsady serialu odeszły Marta Bryła i Halina Łabonarska w związku ze śmiercią swoich postaci.

– W odcinkach, które zobaczymy po wakacjach, będzie przeskok czasowy i potrzeba starszego aktora do tej roli. Mateusz się więc nie pojawi – tłumaczył w rozmowie z "Faktem" Rafał Krus, manadżer Mateusza Króla. Nieoficjalnie dziennik podaje, że chodziło o to, że produkcja chciała postarzyć aktora, jednak ten się na to nie zgodził, gdyż nie chciał zostać zaszufladkowany.

Serial „Korona królów” wywołał wiele kontrowersji. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych słów pod adresem produkcji. Widzowie zarzucają nowemu serialowi TVP słabą grę aktorską, braki scenariuszowe oraz wiele nieścisłości historycznych. Chodzi m.in. o pokazanie w jednym z odcinków modlitwy „Zdrowaś Maryjo” , która powstała ponad 200 lat później.

