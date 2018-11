Rasistowski występ w „Twoja twarz brzmi znajomo”? Zagraniczne media są oburzone

W programie „Twoja twarz brzmi znajomo” uczestnicy mają wyglądać niemal identycznie jak artyści, w których rolę się wcielają. Podobnie było przy okazji występu Bogumiła Romanowskiego, który w ostatnim odcinku wykonał utwór „Hotline Bling” Drake'a. Uczestnik pojawił się na scenie w pełnej charakteryzacji, której jeden element nie spodobał w krajach anglojęzycznych. Chodzi o pomalowaną na czarno twarz Romanowskiego. Zwróciły na to uwagę zagraniczne serwisy, m.in. etcanada.com oraz complex.com.

„Wygląda na to, że istnieje poważna różnica kulturowa, jeśli chodzi o blackface w Ameryce Północnej i Polsce” – czytamy na etcanada.com. Dlaczego ten element wywołał takie kontrowersje i został skrytykowany? Blackface to styl teatralnego makijażu zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Odwołuje się on do stereotypowych wyobrażeń obecnych w społeczeństwie amerykańskim dotyczących osób o czarnym kolorze skóry i jest uznawany za rasistowski. Ponadto może wzbudzać skojarzenia z czasami niewolnictwa.

Amerykańskie portale są zdziwione nawet faktem, że zdjęcie Romanowskiego we wspomnianej charakteryzacji udostępniono na oficjalnych kanałach programu w mediach społecznościowych, m.in. na Instagramie.

A co na to widzowie programu z Polski? W komentarzach pod fotografią zdania są podzielone. Jedni przypominają, że to nie pierwsza tego typu charakteryzacja w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Inni z kolei przyznają, że taki element przemiany mógł wzbudzić kontrowersje, szczególnie w USA.