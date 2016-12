Triumfatorka Wimbledonu raniona nożem. Zaatakowano ją w jej własnym domu

Reprezentantka Czech Petra Kvitova została napadnięta we własnym domu w Prościejowie. Do jej apartamentu wtargnął uzbrojony w nóż napastnik, do środka dostał się udając kogoś innego. Próbował dokonać rabunku, jednak ukradł jedynie 5 tys. koron czeskich, czyli w przeliczeniu około 815 złotych. Napastnikowi udało się uciec z miejsca zdarzenia. Obecnie poszukuje go policja.

W trakcie włamania złodziej ranił tenisistkę w lewą dłoń. Pociął jej palce i uszkodził ścięgna. Co istotne, Czeszka podczas gry posługuje się głównie lewą ręką. Lekarze ze szpitala w Brnie starają się o uratowanie kończyny zawodniczki znajdującej się obecnie na 11. miejscu światowego rankingu WTA.

Kvitova dwa razy wygrywała turniej na kortach Wimbledonu, w latach 2011 i 2014. Zwyciężyła także w turnieju WTA Finals w 2011 roku. Oraz drużynowo w ramach Pucharu Federacji w 2011, 2012, 2014, 2015 i 2016 wraz z drużyną Czech. Triumfowała w Pucharze Hopmana w roku 2012 wraz z Tomaszem Berdychem. Wywalczyła brązowy medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w roku 2016.