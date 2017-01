Porażka Radwańskiej w finale turnieju WTA. Rywalka zwyciężyła dopiero drugi raz w karierze

Turniej w Sydney rozgrywany był na kortach twardych. Pula nagród wynosiła 776 tysięcy dolarów. W półfinałowym meczu polska zawodniczka zmierzyła się z Barborą Strycovą. Radwańska straciła tylko trzy gemy i pewnie awansowała do finału. W finale tenistka zmierzyła się z reprezentantką Wielkiej Brytanii Johanną Kontą. Już na początku meczu Brytyjka przełamała podanie Radwańskiej na 2:1 i tylko ten pojedynczy break wystarczył do zwycięstwa w pierwszym secie zakończonym wynikiem 4:6. Mimo tego, że Konta zanotowała gorszy stosunek wygrywających uderzeń do niewymuszonych błędów (18- 19 przy wyniku Polki 5-2), Agnieszka Radwańska popełniła więcej błędów w kluczowych momentach meczu. Eksperci zwracali również uwagę na agresywny tenis prezentowany przez brytyjską zawodniczkę i bierną postawę Polki.

Druga partia meczu była popisem brytyjskiej zawodniczki, która w pewnym momencie prowadziła już 4:0. Po interwencji trenera Radwańskiej Tomasza Wiktorowskiego, który sugerował zmianę rytmu gry i położenie większego nacisku na grę bekhendem, reprezentantce Polski udało się wygrać dwa gemy. Był to jednak chwilowy wzrost formy, ponieważ Radwańska przegrała kolejne dwa gemy. Po godzinie i 22 minutach Johanna Konta wygrała cały mecz 4:6, 2:6 i zdobyła w ten sposób drugi tytuł w swojej karierze.