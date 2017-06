Szarapowa nie zagra w turnieju French Open. Nie dostała „dzikiej karty”

„New York Times” informuje, że rosyjska tenisistka, która wraca do rywalizacji po 15-miesięcznej dyskwalifikacji, nie będzie mogła rywalizować nawet w kwalifikacjach. Bernard Giudicelli, szef Francuskiej Federacji Tenisowej podkreślił, że Szarapowa otrzymałaby „dziką kartę”, jeśli wracały po kontuzji. W przypadku powrotu po dyskwalifikacji „nie ma takiej możliwości”.

French Open rozpocznie się 28 maja. Tytułów będą bronić Serb Novak Djoković i Hiszpanka Garbine Muguruza.

Maria Szarapowa przyłapana na dopingu

Maria Szarapowa, rosyjska tenisistka, która zwyciężała na kortach Australia Open, Wimbledonu, Rolland Garros czy US Open przyznała podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej 7 marca 2016 r., że nie przeszła pozytywnie kontroli antydopingowej.

W jej krwi wykryto zakazaną od początku 2016 roku substancję – mildronat (znaną również jako meldonium – red.). Tenisistka podczas konferencji prasowej tłumaczyła, że lek przyjmuje od 2006 roku z powodu problemów zdrowotnych, takich jak rodzinne obciążenie genetyczne cukrzycą oraz zagrożenia dla serca.

Zawodniczka przyznała, że w grudniu 2015 roku otrzymała wiadomość wysłaną przez pracowników Światowej Agencji Antydopingowej z nową listą substancji zakazanych, ale go nie otworzyła. – Przyjmuję pełną odpowiedzialność za to co się stało. To moje ciało i ja odpowiadam za to co do niego wprowadzam – zaznaczyła.

Meldonium zostało dodane do listy substancji zakazanych po tym, jak wykryto, że zawodnicy wykorzystują lek do poprawy swoich wyników.