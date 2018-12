Agnieszka Radwańska dostała ofertę od rządu. „Są pomysły na promowanie tenisa”

– Tak. Są pomysły na większe przedsięwzięcia, przede wszystkim promowanie tenisa. Jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach, ale mam nadzieję, że coś z tego wypali, bo nie po to reanimowaliśmy polski tenis, żeby znowu miał umierać. Jak na stare lata pojadę na truskawki na Wimbledon, to niech przy okazji zobaczę grających tam Polaków – powiedziała Agnieszka Radwańska w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Radwańska przyznała, że po turniejach w USA po raz pierwszy dopuściła do siebie myśl, że to może być ostatni sezon. – Po tylu latach skumulowało się zmęczenie, a ja nie potrafię odpoczywać. Teraz jestem mądrzejsza, ale mądry Polak po szkodzie – stwierdziła. – Cały czas się nakręcałam, chciałam czegoś więcej i nawet nie wyleczywszy do końca choroby, pędziłam na kolejny turniej. I tak przez wiele lat, a potem już trudno było z tego wyjść. Nawet teraz jestem strasznie zmęczona, obolała. Wczoraj zagrałam w tenisa pierwszy raz od ostatniego meczu w Seulu, czyli od prawie trzech miesięcy, a dziś nie mogę dotknąć ręki – opowiedziała.

Tenisistka podkreśliła, że cały czas odczuwa ból w stopie. – Byliśmy w Tatrach, trochę pochodziliśmy po górach. Miałam nadzieję, że będzie lepiej, ale nie jest. Żeby się jako tako zregenerować, będę potrzebowała chyba z pół roku, a żeby zapomnieć o zmęczeniu, roku albo i więcej – wskazała.