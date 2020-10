Iga Świątek w półfinale French Open! Polka wygrała z Martiną Trevisan

Cudowny, paryski sen 19-letniej Igi Świątek trwa. Polka po awansie do ćwierćfinału musiała we wtorek zmierzyć się z Włoszką Martiną Trevisan. Początek Polka miała kiepski, bo przegrywała 1:3, a półfinał French Open zaczął się oddalać. Iga Świątek ruszyła jednak do ataku i nie pozwoliła Trevisan na zdobycie choćby gema. Ostatecznie wygrała pierwszy set 6:3.

Drugi set w wydaniu Igi Świątek to już totalna dominacja. 19-latka prowadziła 3:0, by ostatecznie zwyciężyć 6:1.

Iga Świątek w półfinale French Open

Po wygranej z Trevisan Iga Świątek zmierzy się w półfinale French Open z Argentynką Nadią Podoroską. Zarówno Piątek, jak i Podoroska, są określane jako rewelacje turnieju, na które nikt wcześniej nie stawiał. 23-letnia Podoroska wyrzuciła z turnieju Elinę Switolinę, jedną z głównych kandydatek do zwycięstwa we French Open. Podoroska w światowym rankingu ma nr 131. Z kolei Świątek jest na miejscu 54. Polka na kortach Rolanda Garrosa pokonała natomiast Simonę Halep, inną kandydatkę do wygranej w turnieju.