Czesław Lang ambasadorem akcji „Odlottowa jazda z Oshee”

Do 15 września każdy z Was może dołączyć do akcji „odLOTTOwa jazda z OSHEE” – projektu zachęcającego do uprawiania sportu w połączeniu z zaangażowaniem społecznym. Jednym z ambasadorów akcji jest wicemistrz olimpijski z 1980 roku, Dyrektor Generalny Tour de Pologne Czesław Lang.

„odLOTTOwa jazda z OSHEE” to ogólnopolski projekt promujący sport i zaangażowanie społeczne. Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączenia się w akcję i wyjeżdżenia kilometrów na rowerze na rzecz jednej organizacji wybranej z pięćdziesięciu zakwalifikowanych w konkursie. Pomóc może każdy, kto jeździ na rowerze. Wystarczy, że zarejestruje się na: https://www.endomondo.com/challenges/33637139 i wybierze organizację, którą chce wspomóc zasilając jej konto wyjeżdżonymi przez siebie kilometrami. Cztery pierwsze organizacje, które osiągną najlepsze wyniki (decyduje liczba przejechanych kilometrów na rowerze) otrzymają nagrody pieniężne w postaci dofinansowania zgłoszonych projektów. Rywalizacja trwa od 3 lipca od godz. 00:00:01 do 15 września 2017 r. do godz. 23:59:59. Wręczenia nagród dla zwycięskich organizacji nastąpi podczas finału Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe w Kwidzynie 30 września 2017 r. Szczegóły akcji na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda-z-oshee/