Kto będzie miał największy wpływ na rzeczywistość w 2017 roku? Kto zyskał na ostatnim kryzysie parlamentarnym? - czyli o czym piszemy w najnowszym „Wprost”?

Do kogo będzie należał 2017 rok? Co będzie modne w nadchodzącym roku? O czym będą pisać media? Co stanie się przedmiotem pożądania klientów na całym świecie? Jakie słowa będą się najczęściej pojawiać w mediach społecznościowych? O najważniejszych trendach na 2017 rok piszemy w nowym numerze „Wprost”.

Ponadto w numerze:

Eliza Olczyk rozmawia z prof. Jadwigą Staniszkis o tym, co wydarzy się w polityce w 2017 roku. – Jarosław Kaczyński nie ma się dokąd wycofać z polityki, ale widać po nim znużenie. Szuka momentu, który mógłby być dla niego symbolicznym zwieńczeniem. Musi znaleźć formułę zakończenia swojej aktywności – mówi socjolog

Andrzej Duda, opozycja, a może PiS? „Wprost” sprawdza, kto zyskał, a kto stracił na ostatniej wojnie parlamentarnej

– Chcę się ułożyć z Białorusią – mówi w rozmowie z Elizą Olczyk i Jakubem Mielnikiem szef MSZ Witold Waszczykowski

Anna Gwozdowska rozmawia ze Scottem Stewartem, ekspertem instytutu Stratfor o tym czy czekają nas kolejne zamachy oraz możliwych konfliktach światowych

Początek nowego roku to dla wróżbitów i astrologów czas żniw. Polacy chcą wiedzieć, co ich czeka w przyszłości.I są gotowi słono za to zapłacić. O przyszłościowym rynku wróżbitów Agata Jankowska

Dr Kevin Dutton przekonuje, że odkrycie w sobie psychopatycznych cech pomoże odnieść sukces w życiu

Grzegorz Sadowski przedstawia podsumowanie 2016 roku i prognozy na najbliższe miesiące w biznesie i gospodarce



Polska jako jedno z kilkunastu państw na świecie posiada na Pacyfiku działkę. Ma ona wielkość jednej czwartej naszego kraju i kryją się na niej skarby warte nawet 130 mld dolarów o polskim skarbie na Pacyfiku pisze Kamil Nadolski

Biografia słynnego projektanta pokazuje, jaki mrok potrafi skrywać blichtr świata mody. Michał Zaczyński o kontrowersyjnym projektancie Alexandrze McQuennie

„Wprost” ocenia 2016 rok w popkulturze



Te oraz wiele innych materiałów w najnowszym numerze "Wprost", który w niedzielę 26 grudnia od godziny 20.00 będzie dostępny w formie e-wydania na e.wprost.pl