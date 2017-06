Za co kocha nas reszta świata

Mało kto wie, ale to Polska jest największym producentem pieczarek w Europie i ich największym eksporterem na świecie. Po Włochach i Hiszpanach jesteśmy też trzecim największym producentem płytek ceramicznych w całej Unii. Rocznie produkujemy kafelki warte pół miliarda złotych. Z czego 40 proc. trafia na eksport. Od lat jesteśmy na podium największych producentów srebra i w czołówce globalnych graczy na rynku miedzi. Takich hitów eksportowych made in Poland jest sporo. W zeszłym roku polskie firmy sprzedały za granicę meble warte prawie 42 mld zł. Co trzeci wyprodukowany w Polsce trafia do Niemców. Po nich najwięcej mebli kupują od nas Brytyjczycy i Czesi. Eksportujemy też ogromne ilości siarki, olejów, plastiku. No i oczywiście żywności. Wartość eksportu w 2016 r. wyniosła 183,6 mld euro. Chociaż w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrost eksportu nie był już tak imponujący, bo wyniósł zaledwie 2,3 proc., to 2016 był kolejnym rokiem z rzędu, kiedy wartość eksportu przerosła import.

Sto firm ujętych w tegorocznym zestawieniu największych polskich eksporterów sprzedało w zeszłym roku za granicą towary warte prawie 100 mld zł. W przygotowaniu rankingu nie koncentrowaliśmy się tylko na tym, która firma eksportuje za granicę najwięcej. Liczył się też udział eksportu w ogólnej sprzedaży, same przychody i ich dynamika. Pierwsze miejsce przypadło KGHM. Chociaż spółka pomniejszyła w ubiegłym roku przychody (19,1 mld zł za 2016 r. w porównaniu z 20 mld zł za 2015), znów zanotowała gigantyczną stratę (-4,3 mld zł w 2016 i -5 mld zł w 2015 – był to odpis na utratę wartość kopalni Sierra Gorde) i ma ponad 7 mld zł długu netto, to trudno jej odmówić tytułu największego polskiego eksportera. Trzy czwarte sprzedaży miedziowego giganta z Dolnego Śląska trafia za granicę. Najwięcej do Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii i USA. Mimo finansowych kłopotów, w 2016 r. polska spółka wyprodukowała 677 kt miedzi, co dało jej szóste miejsce na globalnym rynku. KGHM eksportuje też srebro i złoto wykorzystywane głównie w jubilerstwie, numizmatyce czy przemyśle elektronicznym.

Ale w rankingu niewiele punktów mniej od państwowego KGHM miała prywatna grupa kapitałowa Remontowa Holding. Firma kontrolowana przez starego wygę z branży stoczniowej, Piotra Soykę, specjalizuje się głównie w produkcji promów pasażersko-samochodowych, przebudowie i remoncie statków oraz platform wiertniczych. W ciągu 70 lat działalności stocznia z siedzibą w Gdańsku zbudowała 1000 statków i okrętów. W tym 300 okrętów wojennych dla armii różnych krajów. W zeszłym roku dla Norwegów wybudowała statek z napędem gazowym przeznaczony do zaopatrywania platform wiertniczych. Dla Estończyków – prom zdolny przetransportować 150 samochodów i 700 pasażerów. Dla firmy z Singapuru wyremontowała platformę hotelowo-serwisową, na której może mieszkać dokładnie 587 osób. Zagranica kupuje nasze produkty, bo mają dobry stosunek jakości do ceny. Ale nie możemy wiecznie konkurować na świecie tylko niższą ceną. Koszty produkcji rosną, co w przyszłości może odebrać naszemu eksportowi główny atut. Dlatego warto stawiać na budowanie za granicą rozpoznawalnych polskich marek. Mimo siły polskiego eksportu, nadal się takiej nie dorobiliśmy.