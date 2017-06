100 Najbogatszych Polaków 2017

137,2 MLD ZŁ – DOKŁADNIE TAKĄ KWOTĘ zgromadziła setka najbogatszych ludzi w kraju. Bogaci się bogacą, bo w porównaniu z poprzednim rokiem ich majątki zwiększyły się prawie o jedną piątą. Na listę z każdym rokiem trafić trudniej. W 2016, żeby wejść do setki, trzeba było mieć dokładnie 239 mln zł. W tym roku już o ponad 30 mln zł więcej, bo bohater z ostatniego setnego miejsca miał majątek szacowany na dokładnie 270 mln zł.

Złotowych miliarderów mamy 38, ale tych dolarowych, czyli z majątkiem powyżej 3,8 mld zł, już tylko pięciu. Na pierwszym miejscu i znowu w duecie: Dominika i Sebastian Kulczykowie. Gdyby nie testament ich ojca, Jana Kulczyka, który skonstruował go tak, że majątku nie da się podzielić na dwa, dzieci mogłyby występować na liście osobno. A wtedy prześcignąłby ich Zygmunt Solorz-Żak, który w ciągu roku wzbogacił się o 600 mln zł. I tak już od lat twórca Polsatu pozostaje numerem dwa na liście. W pierwszej dziesiątce dwóch nowych graczy: Elżbieta i Bogdan Kaczmarkowie, potentaci meblowi z Wielkopolski, którzy rocznie produkują ponad milion sof, oraz Piotr Szulczewski, geniusz internetu, który stworzył aplikację mobilną Wish wycenianą na 5 mld dolarów. Niedaleko od nich Marek Biernacki, autor najgłośniejszego w tym roku debiutu na warszawskiej giełdzie. Rzucił rękawicę Biedronce i ze swoją siecią sklepów Dino chce prześcignąć Portugalczyków z Jerónimo Martins.

Na liście zadebiutowało w sumie 14 nowych nazwisk. Jest Maciej Wieczorek, pierwszy biotechnologiczny miliarder, który szuka leku na raka. Jest Urszula Siecińska, cesarzowa łososia z Bielska Podlaskiego, i inni z branż: farmaceutycznej, kosmetycznej czy budowlanej. Są też wielcy nieobecni. Po latach z listy zniknął Jerzy Mazgaj, który utopił mnóstwo pieniędzy w upadłej sieci delikatesów Alma. Wypadli też: Zenon Duszyński i Tomasz Zaboklicki, współtwórcy bydgoskiej firmy PESA. W 2015 r. znany producent tramwajów i taboru kolejowego przyniósł 130 mln zł straty i zaczął szukać inwestora, który wsparłby go finansowo. Rok temu zniknęli już inni stali bywalcy. Na liście nie było Rafała Brzoski, największego prywatnego listonosza w Polsce. Zabrakło też Mariusza Świtalskiego, twórcy takich marek jak Żabka, Biedronka czy Czerwona Torebka. Polscy milionerzy nadal wypadają blado przy sąsiadach. Wśród 1000 najbogatszych ludzi na świecie mamy na przykład pięciu czeskich miliarderów. Niemców jest grubo ponad setka. Polaków zaledwie trzech. W tym Dominika i Sebastian Kulczykowie, którzy w Polsce są nie do pobicia, a na orbicie globalnych miliarderów są już daleko w drugiej pięćsetce. Jeden Bill Gates ma majątek dwuipółkrotnie większy od wszystkich naszych najbogatszych. Ale w porównaniu z życiorysami co niektórych naszych milionerów nadal pozostaje nudnym informatykiem w okularach. g

1. Dominika i Sebastian Kulczykowie

15,5 mld zł

K olejny rok na szczycie listy. I choć w Polsce bywają sporadycznie, bo od kilku lat mieszkają w Londynie, to nie znaczy, że zaniedbują stworzone przez ojca imperium. W ciągu dwóch lat bez rozgłosu przebudowali portfel spółek wchodzących w skład Kulczyk Investments. Ich głównym wyzwaniem jest teraz odpowiedź na pytanie, jak mądrze zainwestować ogromne pieniądze ze sprzedaży pakietu akcji piwnego giganta SAB Miller. Pieniądze zostały podzielone na trzy filary. Cześć z nich zasiliła bezpieczny fundusz stworzony z myślą o przyszłych pokoleniach. To akcje globalnych spółek, które wypłacają sowitą dywidendę. Kolejna cześć portfela przeznaczona jest na aktywną grę inwestycyjną. Celem są europejskie spółki średniej wielkości z dużym potencjałem, które potrzebują kapitału oraz strategicznego wsparcia. Mają to być firmy wielkości Ciechu, który jest dziś jednym z największych na świecie producentów sody wartym dziś ok. 3,3 mld zł. Rodzina chce ten sukces powtórzyć i szuka kolejnych „ciechów”. I to nie tylko w Europie. Górny próg jednorazowej inwestycji określono na 150 mln euro. Z mapy potencjalnych celów Kulczykowie wykreślili alkohol, tytoń i broń. Rozmowy i analizy trwają na kilku frontach. Trzeci filar KI to spółki z obszaru nowych technologii. Strategia Sebastiana zakłada akwizycje firm średniej wielkości. Manta Ray, bo tak nazywa się fundusz venture capital dedykowany tej branży, ma pomóc w ich transformacji w globalnych graczy. Już dzisiaj w jego portfelu, który dysponuje 60 mln dolarów, zgromadzono aktywa o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. To akcje spółek z USA, Niemiec i Skandynawii. We współpracy z Google Polska stworzył też program akceleracyjny Incredibiles, ale najwięcej czasu spędza dziś w Dolinie Krzemowej, polując na swojego „unicorna”. Dominika jako szefowa rady nadzorczej KI też nie ukrywa biznesowych aspiracji. Rok temu zbudowała fundusz inwestujący w firmy, których produkty poprawiają jakość życia najuboższych, a zyski są reinwestowane w projekty pomocowe w Afryce i Indiach. Jest pomysłodawcą i gospodarzem telewizyjnego programu „Efekt Domina”. Odwiedziła już 40 krajów, promując ideę nowoczesnego pomagania. Prezesuje rodzinnej fundacji, która tylko w ramach jednego projektu – „Żółty Talerz” – przygotowała ponad milion posiłków dla niedożywionych dzieci w Polsce. Negocjuje też sprzedaż swojego telewizyjnego formatu poza krajem. Zaapelowała do najbogatszych Polaków, by wspólnie walczyć z biedą i wykluczeniem w Polsce. Zadeklarowała, że wraz z bratem przekaże na ten cel 100 mln zł.

2. Zygmunt Solorz-Żak

11,5 mld zł

Gdyby Dominika i Sebastian występowali na naszej liście nie jako rodzeństwo, ale jako pan Kulczyk i pani Kulczyk, to Zygmunt Solorz-Żak trzymałby w ręku tytuł najbogatszego Polaka. Jest bohaterem jednej z najbardziej niezwykłych biografii w polskim biznesie. Zaczynał od handlu zniczami pod cmentarzem, szmuglował lizaki przez zachodnią granicę, dziś zarządza biznesami wycenianymi na warszawskiej giełdzie na ponad 11 mld zł! Perłą w jego koronie pozostaje Cyfrowy Polsat, holding medialno-telekomunikacyjny, który kojarzy się głównie z telewizją Polsat. Ale do grupy należy też spółka Polkomtel, operator telefonii Plus, którego Solorz przejął parę lat temu za rekordowe 18 mld zł! Musiał się na ten cel zapożyczyć, podobno spędzało mu to sen z powiek. Nieco mniejszą perełką w biznesowym portfolio Solorza jest Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, który rozsyła po kablach 7 proc. energii elektrycznej do polskiemu systemu. Perełka mniejsza, bo w ciągu ostatnich trzech miesięcy kurs akcji energetycznej spółki zmniejszył się o jedną dziesiątą. Solorz ma kłopot z urzędnikami, którzy zapowiadają, że prześwietlą, jak to w 2012 r. kupował od państwa kopalnie dostarczające węgiel do jego elektrowni. Innym razem blokują mu budowę kolejnej kopalni. A to nie wszystko. Pomysły polityków biją również w Cyfrowy Polsat. Ministerstwo Kultury chciało, żeby operatorzy kablówki przekazywali Poczcie Polskiej listy swoich klientów, żeby było łatwiej ściągać abonament. Solorz odmówił. Potem KRRiT wypuściła pomysł nowej ustawy medialnej, wedle której jedna firma nie mogłaby mieć więcej niż 30 proc. udziałów w rynku medialnym. Problem w tym, że Solorz już do takiego wyniku dobija. Pod koniec maja tego roku miliardera wzięła pod lupę skarbówka, twierdząc, że Cyfrowy Polsat uniknął ponad 40 mln zł podatku. Wychodzi więc na to, że zamiast spokojnie zająć się biznesem, Solorz-Żak spędzi ten rok na boksowaniu się z urzędnikami.

3. Michał Sołowow

8,3 mld zł

Kiedyś rekin polskiej giełdy; dzisiaj już z giełdą łączy go niewiele. Po tym, jak wycofał z Książęcej producenta podłóg Barlinek, później spółkę Rovese, czyli dawny Cersanit, i sprzedał udziały w deweloperze Echo Investment, Sołowowowi został tylko kontrolny pakiet akcji w chemicznym Synthosie. A to kura znosząca złote jaja, której kurs akcji w ciągu roku podrożał o ponad połowę. W zeszłym roku spółka dała też biznesmenowi z Kielc grubo ponad 430 mln zł dywidendy. Sołowow swoje imperium budował od zera, zaczynając od wakacyjnej pracy w niemieckim warsztacie. Podczas studiów remontował i sprzedawał używane samochody. Z branżą motoryzacyjną łączy go coś jeszcze. Michał Sołowow jest uznanym kierowcą rajdowym: trzykrotnym wicemistrzem Europy i dwukrotnym wicemistrzem Polski w rajdach samochodowych, a także mistrzem Polski w klasie s2000. Tym sportem pasjonował się jeszcze jako nastolatek, pożyczając do wyścigów malucha od swojej matki.

4. Dariusz Miłek

5,5 mld zł

N ie pochodzi z bogatego domu. Nie odziedziczył fortuny w spadku. W szalonych latach 90. nie łaził po sejmowych korytarzach, czekając aż wpadnie mu jakaś fajna spółka do prywatyzacji. A jednak, pracując na własny rachunek, Miłek zgromadził majątek wyceniany na 5,5 mld zł. Najważniejszą jego częścią pozostaje koncern obuwniczy CCC, który rocznie sprzedaje 28 mln par butów poprzez własną sieć sklepów rozsianą po 17 europejskich krajach. W 2016 r. spółka dała prawie 3,2 mld zł przychodów i 306,5 mln zł zysku netto. Oprócz butów Dariusz Miłek kocha też architekturę. W Chróstniku na Dolnym Śląsku odnowił zabytkowy XVIII-wieczny pałac. W Lubinie (tam stawiał pierwsze kroki w biznesie), Kielcach, Inowrocławiu i Olsztynie postawił własne galerie handlowe. Zainwestował też w producenta drukarek 3D, firmę Zortrax z Olsztyna i sklep internetowy Eobuwie.pl z Zielonej Góry.

5. Jerzy Starak

4,1 mld zł

Nazywany polskim królem leków. Przez holenderską spółkę Genefar kontroluje udziały w Polpharmie – największym polskim producencie farmaceutyków z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Starak przejął spółkę w roku 2000, a potem dokupywał kolejne firmy, np. Chimpharm – największego producenta leków w Kazachstanie, które włączył w skład grupy. Z najnowszych dostępnych danych wynika, że spółka generuje rocznie ponad 1,8 mld zł przychodów. Oprócz Polpharmy Starak jest też właścicielem Herbapolu Lublin, znanego producenta herbat, syropów i dżemów.

6. Elżbieta i Bogdan Kaczmarkowie

3,55 mld zł

Są udziałowcami dwóch meblowych gigantów: spółki Correct – K z Ociąża i Com40 ze Skalmierzyc w Wielkopolsce. Rocznie tylko te dwie firmy produkują meble warte ponad 2 mld zł. Ich najważniejszym odbiorcą jest szwedzka Ikea, chociaż Kaczmarkowie wypuścili też własną markę mebli tapicerowanych Comforty. Poza tym Bogdan Kaczmarek ma również udziały w firmie Big Star z Kalisza, znanym producencie odzieży, a także w wytwórcy krzeseł i foteli Profim czy firmie deweloperskiej Green Property Group. Biznesmen jest także jednym z fundatorów 60-metrowego masztu z flagą Polski, stojącego na rondzie Zgrupowania AK „Radosław” między warszawskim Śródmieściem a Wolą. O samym małżeństwie Kaczmarków wiadomo niewiele. Nie udzielają wywiadów i nie występują publicznie.

9. Antoni Ptak

3 mld zł

Mówi, że ubiera się u niego pół Polski. Antoni Ptak jest właścicielem największego centrum handlu hurtowego w Europie. 200 tys. mkw. powierzchni, 2,5 tys. polskich producentów odzieży i 6 mln klientów rocznie – tak w skrócie można opisać Ptak Fashion City, miasto mody zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 w Rzgowie pod Łodzią. Już od 21 lat Holding Ptak opiekuje się polskimi producentami mody, nie tylko zapewniając im miejsce do prowadzenia działalności, lecz również dbając o sprowadzanie z całego świata kupców na ich towary, dbając przy okazji o promocję polskiej odzieży podczas największych targów na świecie (m.in. w Las Vegas, Moskwie, Brnie). Antoni Ptak jest też właścicielem Ptak Warsaw Expo w warszawskim Nadarzynie, największego ośrodka targowo-wystawienniczego w naszej części Europy. Firma jest organizatorem ponad 30 dużych międzynarodowych imprez targowych rocznie (m.in. rolniczych, motoryzacyjnych czy turystycznych). Poza Polską Antoni Ptak prowadzi też sieć hoteli i moteli na Florydzie. We francuskiej Turenii kupił sobie zamek, w dżungli między São Paulo i Rio de Janeiro postawił polski dworek. Jest właścicielem licznych nieruchomości i terenów inwestycyjnych w kraju i za granicą.

10. Bogusław Cupiał

2,9 mld zł

Wreszcie się udało. Po trzech latach strat, w końcu w 2015 r. Bogusław Cupiał i jego producent kabli Tele-Fonika zaliczyli zysk. Przychody wyniosły 3,29 mld zł, a zysk netto 70,3 mln zł. Wcześniej Cupiałowi nie sprzyjał brak koniunktury na światowych rynkach i topniejące ceny miedzi, najważniejszego składnika dla jego produktów. Kable z jego firmy leżą pod lotniskiem Heathrow i stadionem Wembley. Cupiał pozostaje gigantem w swojej branży, należąc do czołówki największych producentów kabli w Europie. Wytwarza je w sześciu zakładach produkcyjnych i sprzedaje do 80 krajów.