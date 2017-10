Szykują się zmiany w kierownictwie Nowoczesnej? Piotr Misiło będzie się ubiegał o fotel szefa partii

– Sondaże nie są wyznacznikiem sukcesu lub porażki, niemniej jednak od pół roku jesteśmy w okolicach progu wyborczego, mamy 7 proc., gdy innym idzie gorzej, to 9-10. To nie gwarantuje zwycięstwa w wyborach. Ryszard Petru w wielu przypadkach jest selekcjonerem, napastnikiem, rozgrywającym i obrońcą w jednym. Tak nie powinno być. Mamy kilku znakomitych członków. Nie korzystamy z doradców, z usług ludzi, którzy mogliby nas ostrzec przed błędami. To różni mnie zdecydowanie od Ryszarda. Całe życie uprawiałem sport, grałem w piłkę nożną i to był zespół. Partia wodzowska sterowana przez jednego człowieka to nie jest efektywne działanie, ja stawiam na drużynę – mówi Piotr Misiło w rozmowie z redaktorem naczelnym Jackiem Pochłopieniem. W wywiadzie polityk mówi również:

o tym, dlaczego Ryszard Petru musi odejść

co w Nowoczesnej poszło nie tak, co on ma do zaproponowania partii i kogo w niej ceni

czy spodziewa się innych kontrkandydatów w wyborach na szefa Nowoczesnej

z kim chciałby zawierać koalicje

co myśli o zakazie handlu w niedzielę, budowie superlotniska, zakazach dla Ubera

dlaczego chciałby zlikwidować stanowiska wojewodów.

Kim jest Piotr Misiło?

Piotr Misiło, urodził się 11 czerwca 1974 r. w Szczecinie. Ukończył Wyższą Szkołę Humanistyczną oraz Uniwersytet Szczeciński na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz na Wydziale Humanistycznym. Jest także absolwentem studiów podyplomowych SGH w zakresie planowania strategicznego działalności rozwojowej przedsiębiorstw w otoczeniu europejskim oraz studiów podyplomowych w Instytucie Filozofii UJ w zakresie etyki i filozofii religii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pełnił m.in. funkcję dyrektora generalnego w Wydawnictwem Zachodniopomorskim Sp. z o.o., kierował także Wydziałem Promocji Urzędu Gminy w Policach. Od początku 2004 r. roku do końca lutego 2011 r. był dyrektorem zarządzającym w Platformie Mediowej Point Group SA, zasiadając równocześnie jako prezes lub wiceprezes w zarządach kilku spółek zależnych. Były członek i przewodniczący rady nadzorczej AWR Wprost Sp. z o.o. oraz manager w JW. Construction SA. Był także współwłaścicielem oraz dyrektorem zarządzający Elegantus Ltd., a także członkiem RN Silva Capital Group SA.

Jego wielką pasją są narty, squash, filozofia, piłka nożna i teatr. W lutym 2010 r. spełnił swoje marzenie z dzieciństwa zdobywając szczyt Kilimandżaro, a czerwcu 2015 roku w Szczecinie, pobił rekord Guinnessa w squasha, rozgrywając 100 meczy pod rząd z różnymi przeciwnikami, co zajęło mu 17 godzin. 25 października 2015 roku, został wybrany Posłem na Sejm Rzeczypospolitej VIII kadencji. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Klubu Poselskiego Nowoczesna oraz członkiem Komisji Infrastruktury oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.