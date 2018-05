Wiek męski, wiek klęski

Wszyscy są produktem swoich czasów, to banał. Zdarzają się jednak jednostki, które są nim bardziej niż inni ludzie. Dobrym przykładem jest Charlie Siem, (anty)bohater filmu dokumentalnego „Współczesny mężczyzna” Evy Mulvad. Być może kojarzycie Charlie’ego. To światowej sławy skrzypek, który dzięki talentowi oraz niespożytej pasji przybliża muzykę klasyczną młodszym pokoleniom. Pomaga mu w tym wygląd luksusowego modela, którym Charlie bywa od czasu do czasu dla Hugo Bossa czy Armaniego. Zawsze skory do zdjęć z fanami, Charlie jest też mistrzem autokreacji w mediach społecznościowych. To nie koniec kłębiących się w nim sprzeczności. Charlie przyszedł na świat w rodzinie, która nigdy nie narzekała na brak pieniędzy. Mimo że karierę muzyczną rozpoczął wbrew woli ojca, który widział w nim przyszłego biznesmena, z chęcią korzysta z familijnych przywilejów. W pierwszych scenach filmu widzimy go kupującego pomarańczowe Ferrari. Nic dziwnego, że Charlie, rocznik ’86, jest jednym z najbardziej pożądanych kawalerów Europy. Choć on sam nie chce się z nikim wiązać, podkreślając na niby-randkach, że w sumie to jest egoistą, który całą pasję przelewa na karierę zawodową, mało kto chce go słuchać. Fani widzą w nim tego, kto im pasuje, znajomi próbują dostosowywać go do własnych światów, świat postrzega go jako produkt.

Dariusz Kuźma