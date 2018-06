Pieniądze i medycyna

NFZ przeznaczył dodatkowe pieniądze na leczenie zaćmy. Liczbę oczekujących szacuje się na 300-500 tys. Na sam zabieg trzeba czekać kilkanaście miesięcy. Czy leczenie zaćmy to dziś największy problem polskiej okulistyki?

Problemem okulistyki od kilku lat jest jej finansowanie. Obniżenie wyceny procedur spowodowało pogorszenie standardów operacyjnych. Sprawiło, że musimy wykonywać dużo więcej zabiegów za mniejsze pieniądze. Żeby dostać się do okulisty, potrzebne jest skierowanie. Dopiero po wizycie u okulisty pacjent – jeśli jest taka potrzeba – otrzymuje skierowanie do szpitala, na przykład na operację zaćmy. Do okulisty i do szpitala trzeba czekać, a dziś to bardzo wydłużony okres. Dodatkowe środki na operacje zaćmy są kroplą w morzu potrzeb. W wielu ośrodkach te pieniądze w 2017 r. pojawiły się dopiero w drugiej połowie roku i to do wykorzystania w ciągu jednego-trzech miesięcy. Przy takim rozdziale pieniędzy dyrektorzy szpitali nie mogą nic zaplanować długofalowo – zatrudnić dodatkowe osoby, kupić sprzęt, aby podołać zadaniom. Problemem jest więc dostęp i do okulisty, i do operacji w szpitalu.