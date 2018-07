Tomasz Gudzowaty stracił kamienicę przy Krakowskim Przedmieściu. Przejęła ją cypryjska spółka

W sierpniu 2016 roku dzieje się rzecz niebywała. U jednego z wrocławskich notariuszy spotyka się Grzegorz Ślak i Marek Kopyściański – to wrocławski prawnik, który wtedy obsługiwał prawnie Tomasza Gudzowatego.

Ślak reprezentuje producenta wódek Akwawit – jedną z najcenniejszych spółek, które Aleksander Gudzowaty zostawił po swojej śmierci. Kopyściański działa w imieniu Hayflex Limited, cypryjskiej spółki powiązanej ze Ślakiem. W akcie notarialnym czytamy, że spółka Hayflex Limited z siedzibą na Cyprze udzieliła Akwawitowi pożyczki na niecałe 29 mln zł. Oprocentowanie ustalono na 4 proc. w skali roku. Pożyczka ma być zwrócona do końca 2025 roku.

Po co ta pożyczka? Dlaczego udziela jej cypryjska spółka powiązana ze Ślakiem? Na co zostały przeznaczone pożyczone pieniądze i na jakie zostały przelane konto? Pytamy o to Grzegorza Ślaka i mec. Marka Kopyściańskiego. Prawnik odpisuje: „Uprzejmie informuję, że ustawa nakłada na mnie obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej”.

W tym samym dniu została również sporządzona aktem notarialnym umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i urządzeń, a także prawa własności nieruchomości na konto cypryjskiego Hayflex. I tak na poczet pożyczki poszło sześć działek położonych w Lesznie, gdzie były głównie ulokowane obiekty przemysłowe firmy Gudzowatego, oraz imponująca kamienica przy Krakowskim Przedmieściu, położona kilkaset metrów od Kolumny Zygmunta.

W XIX wieku do czasu otwarcia Hotelu Europejskiego w kamienicy mieścił się największy gościniec Warszawy. Trzypiętrowy budynek posiadał ciekawą elewację nawiązującą do renesansu lubelskiego. Budynek spłonął w trakcie powstania warszawskiego. Odbudowano go w 1949 roku. Już w XXI wieku gmach kupiła rodzina Gudzowatych. To tam przez kilka lat działała galeria fotograficzna Yours Gallery należąca do Tomasza Gudzowatego.

Dzisiaj trzypiętrowa kamienica nie należy już do rodziny Gudzowatych. Po podpisaniu aktu notarialnego budynek i inne nieruchomości zmieniły właściciela. Stała się nim powiązana z Grzegorzem Ślakiem cypryjska spółka Hayflex Limited. Pytamy o to wszystko Grzegorza Ślaka. Ten odpisuje, że nie może się do tego ustosunkować, bo nie jest powiązany z Hayflex Limited.

Tygodnik,,Wprost" dotarł do dokumentów, które udowadniają związek menadżera z cypryjskim podmiotem. W akcie notarialnym dopisano, że Akwawit odzyska nieruchomości, jeśli do końca 2025 spłaci pożyczkę od Hayflex. Czytamy też, że przed wrocławskim notariuszem okazano uchwałę rady nadzorczej spółki Akwawit, która zezwala na zbycie nieruchomości w drodze przewłaszczenia. Tomasz Gudzowaty, który zasiada w radzie nadzorczej Akwawitu, kategorycznie zaprzecza, żeby był obecny na posiedzeniu rady nadzorczej w takiej sprawie. Dzisiaj walczy o to, żeby odzyskać rodzinne nieruchomości.