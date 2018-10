Polska jachtem stoi

Polska jest drugim na świecie, po Stanach Zjednoczonych, producentem jachtów motorowych o długości do 9 m. Branża – nazywana przez premiera Morawieckiego „jednym z najbardziej perspektywicznych motorów naszej gospodarki” – wpisana została do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. planu Morawieckiego. W poprzednim roku wyprodukowaliśmy ok. 22 tys. jachtów i był to wynik porównywalny do rekordowego 2008 r. W głównej mierze wytwarzamy łodzie małe – o długości między 6 a 9 m z silnikiem zaburtowym. Produkujemy ich ok. 17 tys. sztuk rocznie. Te większe, jachty żaglowe, stanowią ok. 10 proc. całej produkcji. Znakomita większość, bo aż 95 proc. polskiej produkcji, trafia na rynki zagraniczne. Szacuje się, że polski eksport może być wart nawet 1,5 mld zł. W całości polskiej sprzedaży zagranicznej jest to oczywiście kropla, bo tylko w 2017 r. wyeksportowaliśmy towary za 203 mld euro.