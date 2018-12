Witkowski: O cukrzycy i modzie na zdrową żywność

Nadchodzą lata chude jak dwa plasterki szynki z drobiu popite wodą. Może się Sławomir Shuty, autor powieści „Cukier w normie”, śmiać, ile wlezie, ze starych pryków, ale to zawsze będzie śmiech młodych z podstarzałych, tych, którzy życie smakują bez liczenia i mierzenia, z tych, co sobie jak w aptece muszą wszystko wydawać na kartki, a jeszcze i tak mają problemy. Polska z entuzjazmem przejęła wszystkie żywieniowe mody Zachodu, aż za dużo wokół bio, organic, eko (kto by to rozróżnił?), bezglutenowcy mogą się czuć dopieszczeni całymi szafami ze swoim zdrowym jedzeniem, lecz kto mi pokaże półkę dla cukrzyków? Apeluję tu zdecydowanie o utworzenie takiego kącika w zdrowych sklepach, bo nie ma. Weganie jedzą dość dobrze, ale z radością sypią do wszystkiego cukier, ciesząc się, że jest wegański i przynajmniej to im wolno. Żywność bio itd. w ogóle nie ma nic wspólnego z indeksami glikemicznymi.

Do modnych, niezwykle wprost organicznych napojów w dyzajnerskich butelkach sypie się cukier całymi szklankami. Nawet jak mają napisane: „słodzone stewią”, to i tak nie tylko! A niech sobie by one były nieorganiczne wcale, byle bez cukru. Ale cukier sprzeda towar. Cukier, tłuszcz i sól. Bez tych składników nawet najzdrowsza i najbardziej biożywność po prostu się nie sprzeda. A modne zdrowe sklepiki nie są aż tak lewicowe ani niszowe, żeby mieć gdzieś sprzedaż. Jak zwykle więc z jednym przesadziliśmy, z innym nie doważyliśmy. Dlaczego? Z tego samego powodu: żywność bio sprzedaje się, ponieważ jest atrakcyjnie opakowana, odpowiednio droga, sprawia wrażenie niezwykle zdrowej, ale musi też być smaczna. A nie ma smaku bez CST. Ale gdybyśmy tak naprawdę odjęli z niej cały cukier – tłuszcz – sól, piękne musli zamieniłoby się w nędzną, niesłodzoną i pozbawioną rodzynek oraz wszystkich innych dodatków owsiankę! Kto jest aż tak do przodu, żeby ją kupić? Tylko my, cukrzycy. Zabierzcie tłuszcz i sól, a z „superzdrowego” wegańskiego pasztetu czy kotleta zostanie tylko organiczna biowoda... I wtedy z koszyczkami podejdziemy my. Skazani na prawdziwie zdrową żywność. Z cukrem w normie.