Jestem raczej wytrawna

Ile kaw dzisiaj pani wypiła?

Trzy.

Sporo jak na godzinę 13.

Espresso, malutkie. Mam ekspres kapsułkowy, niektórzy uważają, że on nie daje dobrej kawy, ale przekonała mnie jej błyskawiczna dostępność. Jest kawa poranna, kiedy mąż wyjeżdża do pracy, jest kawa towarzyska, a przed spektaklem pobudzająca.

Nie dziwię się, bo wszędzie pani pełno – w teatrze, serialu, za chwilę premiera filmu „Zabawa, zabawa”. Może trzeba by wymyślić przepis na Dorotę Kolak?

Byłoby miło.

To byłby trudny przepis?

Nie należę do szczególnie skomplikowanych osobowości, ale chciałabym, żeby był wielowymiarowy.

W związku z premierą „Zabawy…” o kobiecym alkoholizmie udzieliła pani sporo wywiadów. Jakie pytanie padało najczęściej?

„Czy pani pije?”, tak jakby to miało wpływ na tworzenie roli. To by znaczyło, że zanim Otello zabije Desdemonę, musi parę osób udusić. Uważam więc pytanie za bezsensowne. Pomysł na film przyniosła Kinga [Dębska, reżyserka „Zabawy…” – red.], która ma nosa do współczesnych spraw. Opowiada o kobietach, które mają problem z alkoholem, ale to nie jest grupa nieporadna finansowo czy też niedowartościowana życiowo, tylko to są alkoholiczki wysoko funkcjonujące, pełnowymiarowe kobiety sukcesu, które po prostu są chore.

I starają się sprostać oczekiwaniom. Pani poprzeczka jest równie wysoko postawiona?

Myślę, że to jest jakiś problem, że perfekcjonizm – w którym żyłam przez tyle lat i który wynika z wychowania, lecz także z niskiego poczucia własnej wartości – może być w różny sposób kompensowany. Ale od pewnego czasu nie staram się, żeby wszystko było super. Nie zabiegam wciąż o ludzką życzliwość. Jeżeli moje zdanie jest czasem przykre czy trudne do przyjęcia, to nauczyłam się i tak je wyrażać, bez względu na to, czy komuś się podoba, czy nie. Coś się zmieniło. Żałuję, że tak późno.