Michał Witkowski analizuje teksty kolęd. „Po co od razu niszczyć ten sielankowy nastrój?”

Bo u Boga była”... – niejeden z nas zacinał gniewnie usta, myśląc, co to za Bóg, co nie dał kasy na sukienkę, kamień by się zlitował! Klasyczne już „W żłobie leży Któżpobieży”... Brzmiało groźnie i wcale nie niewinnie, Któżpobieży to dobre na imię dla potwora, a nie małego dziecka. Jakiś „zwierzoczłekoupiór” (że nawiążę do tytułu powieści Konwickiego) tam leży! Poza tym „w żłobie” – jak to się kojarzyło dzisiejszemu dziecku? „Żłób” ma konotacje wyłącznie negatywne, „ale tu żłób! – mówi mama – posprzątałbyś, ciocia przyjdzie!”. Wujek został partyjnym i jest „przy żłobie”. Może w żłobku? Może urodził się od razu w żłobku, ale też nie fajnie... Kto lubił być w żłobku? W kolędzie „Chrystus się rodzi” nie od dziś wiadomo, że w tę wyjątkową noc zwierzęta nie tylko gadają ludzkim głosem, ale i „bydlęta klękają”. To tyle tytułem podsumowania stanu badań sprzed roku, ale wysyłaliście mi wówczas wiele waszych, równie śmiesznych pomyłek z dzieciństwa, oto kilka z nich. Zacznę od mojej: „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony”... Dlaczego obnażony? Czy jest w tym coś nieprzyzwoitego?

Tym dokładniej analizowałem dalszy tekst kolędy, gotów do najdalej idących, skrajnie ryzykownych interpretacji... No więc jest okryty, ale tylko chwałą, do tego wzgardzony... Nie wyglądało to dobrze. Jest tam też jakieś ciało (gołe?). Wszystko to razem się nie kleiło. Kolęda „Chrystus się rodzi” powodowała, jak się zdaje, najwięcej waszych niepokojów, a to głównie za przyczyną ordynarnego stwierdzenia „Ma ryja panna”. Po co od razu niszczyć ten sielankowy nastrój? Nie polepszała sprawy „trwała na wysokości”, ani „i Józef Stalin, i Józef Stalin ono pielęgnuje”. Nie oddalibyśmy komuś takiemu naszego bezbronnego dziecka do pielęgnacji, toż lepiej od razu wysłać je Herodowi! Przekręcaniu tekstów świątecznych dała początek moja babcia, która grając w bożonarodzeniowej szopce ambitną rolę gwiazdeczki, za fałszywym podszeptem swojej siostry zamiast „A my tutaj we dwie nad chateczką we śnie”, powiedziała głośno i wyraźnie: „A my tutaj we dwie nad haleczką we śnie”... Niech moc będzie z Wami!

