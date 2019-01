Spieszmy się troszczyć o dzieci Przełom roku przyniósł emocjonujące i wręcz dramatyczne wydarzenia. Czasami z zaskakującym kontekstem. Mikołaj Pawlak, nowy rzecznik praw dziecka, poparł obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”, który ma ograniczyć dostęp do... 3 Autor: Jacek Pochłopień

Niedyskrecje parlamentarne WICEPREMIER, MINISTER NAUKI JAROSŁAW GOWIN NIE JEST JUŻ NAJLEPSZYM POLITYCZNYM PRZYJACIELEM PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO – twierdzi nasz rozmówca z kręgów rządowych. Kiedyś, gdy Gowin i Morawiecki byli wicepremierami, grali w jednej... 6 Autor: Eliza Olczyk

Obraz tygodnia 210 tys maksymalnie tyle dzików, według rzeczniczki Polskiego Związku Łowieckiego Pauliny Marzęckiej, mogą zabić myśliwi do końca lute go. Według myśliwych populacja tych zwierząt w Polsce liczy ok. 230 tys. osobników Wygrany... 9

Info radar Dworczyk stanie na czele MON? W Ministerstwie Obrony Narodowej zapanowało poruszenie. Chodzi o coraz bardziej prawdopodobną zmianę na stanowisku ministra. Jakiś czas temu pojawiła się pogłoska, że obecny szef MON Mariusz Błaszczak może... 10

Z ziemi włoskiej do Polski MATTEO SALVINI, WŁOSKI WICEPREMIER I FAKTYCZNY SPIRITUS MOVENS EUROSCEPTYCZNEJ KOALICJI RZĄDZĄCEJ ITALIĄ, wybiera się z wizytą do Polski. Il Capitano, jak nazywają go zwolennicy, ma rozmawiać z prezesem Jarosławem Kaczyńskim o... 11 Autor: Jakub Mielnik

Czułość jest męska Z Marią Seweryn, aktorką, rozmawia Adam Cissowski. 12

Zrobiłam spektakl o człowieczeństwie Z Magdaleną Piekorz, dyrektor artystyczną Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, rozmawia Agata Jankowska 14 Rozmawiała: Agata Jankowska

Bicie jednorazowe i cykliczne Lewo OD DAWNA UTRZYMUJĘ, ŻE JESTEŚMY PAŃSTWEM FUNDAMENTALIZMU RELIGIJNEGO ALBO – jak kto woli – demokracji chrześcijańskiej, która tak się ma do demokracji, jak niegdyś socjalistyczna. W imieniu rządu (lub zamiast) występuje coraz... 15 Autor: Magdalena Środa

Nie odchodzę z polityki Trzy lata w Sejmie to dla mnie męczarnia. Ale muszę zrobić wszystko, by pozostać w polityce. I by za rok nikt nie mógł rządzić bez Kukiz’15. 17 Rozmawiała: Joanna Miziołek

Tercet egzotyczny Wewnętrzną wojnę w Zjednoczonej Prawicy nieoczekiwanie wykorzystuje Paweł Kukiz, który próbuje budować równoległy sojusz z prezydentem Andrzejem Dudą i Zbigniewem Ziobrą. 21 Autor: Joanna Miziołek

Zadżumieni narodowcy Nominacja młodego narodowca i niegdysiejszego szefa Młodzieży Wszechpolskiej na wiceministra wywołała na początku roku eksplozję namiętności politycznych. Na Adama Andruszkiewicza posypała się prawdziwa lawina oskarżeń wywołanych tą... 23 Autor: Jan Rokita

Ciekawy przypadek ministra Zielińskiego Mimo opisywanych w mediach kolejnych wpadek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński utrzymuje stanowisko. Zdaniem partyjnych kolegów chroni go sam prezes PiS, który uważa, że nie może się poddać presji dziennikarzy. 24 Autor: Joanna Miziołek

Narodowiec koncesjonowany Chłopak z Grajewa, który bardzo uwierzył w siebie. Dawni polityczni patroni uważają go za zdrajcę, ale kariera tego orędownika przyjaźni z białoruskim reżimem weszła na kolejny etap. Rządowy. 27 Autor: Anna Gielewska

Przyłożyć najsłabszym Na szczęście premier zapowiedział, że cofa do ministerstwa projekt ustawy o przemocy w rodzinie. Założenia, które się w nim znalazły, były dla ofiar katastrofalne. 30 Autor: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin

Hodowla małych liderów Piotrek nie rozumie, dlaczego trener mówi, że najważniejsza jest dobra zabawa, a ojciec po meczu wali pięściami w kierownicę samochodu, krzycząc, że tylko frajerzy przegrywają pięć do zera. 32 Autor: Agata Jankowska

Z kim konie kraść? Wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem! Zwłaszcza jeśli równie gorąco jak my wspólnego wroga nienawidzi, a do tego jeszcze zna sposoby, by go skutecznie zwalczać. Nieistotne, czy motywuje go tak samo jak nas autentyczna troska o... 37 Autor: Ewa Wanat

Nienawidzą nas ci pacjenci 90 proc. ludzi nienawidzi lekarzy, pozostali nie lubią, a reszta to lekarze. To brzmi śmiesznie, ale taka jest prawda – mówi Wojciech Chróściel, ginekolog-położnik z Kielc. 38 Autor: Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin

Zarządzanie bieżączką Jeśli długo nie przyjmuje się do wiadomości faktów, zderzenie z rzeczywistością potrafi zaboleć. Pośpieszne, przeprowadzone tuż przed sylwestrem ustawowe zablokowanie wzrostu cen energii elektrycznej było przykładem tego zderzenia.... 41 Autor: Jan Śpiewak

Piłkarska farsa Komedia, którą jest próba sprzedaży Wisły Kraków, nie jest w polskiej piłce nowością. Pod płaszczykiem wielkich sportowych marek kryją się ocierające się o półświatek interesy i niejasne biznesowe układy. 43 Autor: Karol Wasilewski

Miliony strat zamiast inwestycji Zetknęliśmy się z człowiekiem, który wie, jak sprawnie unikać konsekwencji określonych działań i uzyskiwać profity – tak Józef Wojciechowski, twórca J.W. Construction, ocenia transakcję, w efekcie której próbuje odzyskać 18 mln zł. 47 Autor: Jacek Pochłopień

Jak płacić mniej Ten rok przyniesie dużo zmian w prawie, zarówno w tym dotyczącym przedsiębiorców, jak i pracowników. Niektórych czekają wyższe podatki, inni załapią się na ulgi, a niektórzy może coś zaoszczędzą. 50 Autor: Grzegorz Sadowski

Hossa Bessa Długa droga do M Ponad 66 lat oszczędzania czeka przeciętnego singla z Wrocławia, który chciałby sobie kupić kawalerkę w stolicy Dolnego Śląska – obliczyli analitycy z portalu RynekPierwotny.pl. Przenalizowali średnie zarobki Polaków... 53 Autor: Szymon Krawiec

Szlachetne wina Ukrainy Mimo że Ukraina nie jest kojarzona z winem, nasz wschodni sąsiad może się poszczycić niemal 25 wiekami tradycji upraw winorośli. 54

Know How Kosmiczny orzech Na początku stycznia sonda New Horizons przeleciała obok asteroidy Ultima Thule, jednego z najdalszych obiektów, jaki do tej pory badała ziemska cywilizacja. Znajdująca się w odległości 6,5 mld km od Ziemi w Pasie Kuipera... 55 Autor: Grzegorz Sadowski

Święta wojna na Wschodzie Tegoroczne prawosławne Boże Narodzenie nie wszędzie jest czasem radości. Ortodoksyjni chrześcijanie pokłócili się o utratę przez moskiewskiego patriarchę kontroli nad wiernymi na Ukrainie. 56 Autor: Jakub Mielnik

Punkowiec w drodze do Białego Domu Chwali go Obama i podziwiają celebryci. Część demokratów już namaściła byłego rockowego perkusistę na pogromcę Donalda Trumpa w wyborach 2020 r. Kim jest Beto O’Rourke? 62 Autor: Anna Gwozdowska

Jak LOT dostawał skrzydeł Podróż LOT-em z Kalifornii do Warszawy w 1939 r. trwała trzy i pół doby. Dzisiaj dreamliner w polskich barwach lata bezpośrednio ze stolicy Polski do Los Angeles w 11 godzin. Historia LOT-u to spory fragment historii Polski. W końcu polskie linie obchodzą w tym roku 90. urodziny. 66

Poprawianie urody na chłodno Zima to dobry czas na wykonanie zabiegów medycyny estetycznej, bo nie ma ryzyka powikłań po ekspozycji słonecznej – mówi dr Kamila Padlewska z Gabinetu Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging Oricea w Warszawie. 72

Zdrowe zęby na lata Jak dbać o zęby, tłumaczy dr Paweł Wiśniewski, właściciel warszawskiej kliniki Naturaldens. 74 Rozmawiała: Dorota Bardzińska

Cała prawda o zabiegach HIFU Pacjenci i media określają HIFU jako fale młodości lub lifting bez skalpela. To chyba najlepsza rekomendacja. 75

Odporność na talerzu Kolejna infekcja? Winny może być twój styl życia, w tym sposób odżywiania. To, co jemy, może wpływać na odporność organizmu. 76

Telewizyjna gorączka Stacje ruszyły do boju o widza – rozjechały się po kraju, zaprosiły do współpracy doświadczone filmowe ekipy, a bohaterami uczyniły nauczycieli, szumowiny, policjantów i reżim autorytarny. Z bitwy wyszły zwycięsko HBO i Netflix, reszta zostaje w tyle. 79

Sztuka promocji Wystawy polskiej sztuki nad Sekwaną dowodzą, że uczyliśmy Francuzów nie tylko posługiwania się widelcem. 85 Autor: Marcin Pieszczyk

Król lew muzyki Hans Zimmer jest jednym z najbardziej cenionych na świecie autorów muzyki filmowej. Napisał ją do „Rain Mana”, „Mrocznego rycerza” i wielu innych. Dostał Oscara, gwiazdę w hollywoodzkiej alei sław, ale o sobie wciąż mówi, że jest anarchistą. 88

Wydarzenie Stare, nowe, wystrzałowe Seria „Call of Duty” była zawsze stałym i przewidywalnym reprezentantem swojego gatunku. Wszystko się jednak zmieniło, gdy na rynku pojawił się „Fortnite” ze swoim trybem battle royale. Okazało się, że... 91

Film Na samym dnie W JAKIM STANIE SZEFOWA? – pytają chirurdzy przed przystąpieniem do operacji. Podobnie jak współpracownicy wziętej pani prokurator i koledzy dziewczyny pnącej się po szczeblach kariery. To „dobrze funkcjonujące... 92

Muzyka Łowy na melancholię LP JEST GWIAZDĄ POPULARNĄ W POLSCE NAWET BARDZIEJ NIŻ GDZIE INDZIEJ. Trafia w zapotrzebowanie: mamy wyraźne melodie, które kłaniają się starszym, ale zahaczają o nowoczesność. Są sentymentalno-miłosne, co zawsze... 93

Książka Żarty profesora Stefan Chwin, poważny profesor polonistyki, jest świetnym eseistą, a także cenionym i poważnym prozaikiem, chętnie też wypowiada się publicznie na poważne tematy społeczne i kulturalne. Niech nas jednak nie myli ten... 94

Kulturalna trzynastka Maciej Skrzątek WRÓŻBITA, TAROCISTA 95

Pociąg do klasyki Okres, który obecnie nadchodzi, w przeciwieństwie do przedświątecznej i noworocznej gorączki, sprzyja na szczęście wyciszeniu. Teraz możemy wykroić dla siebie nieco czasu na nieśpieszne czytanie. Ale co czytać? Kto jest bez winy, niech... 96 Autor: Michał Witkowski

Jak zacząć ćwiczyć na siłowni RADZI Radosław Pokorski, fizjoterapeuta, instruktor kulturystyki 97