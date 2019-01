Jak płacić mniej

Mały zus

To duża zmiana, niestety terminy, jakie rząd dał przedsiębiorcom, są mało realne. By skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie, musimy ten fakt zgłosić w zakładzie do 8 stycznia, czyli do wtorku. W tej sprawie interweniował już u premiera rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Według niego tak krótki termin pozbawi tysiące najmniejszych przedsiębiorców skorzystania z tego rozwiązania. A na czym ono polega? Mały przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczą 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to 63 tys. zł), będzie mógł opłacać obniżone – proporcjonalnie do przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota 63 tys. zł oznacza, że z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które miały przychód równy minimalnemu wynagrodzeniu, czyli 2100 zł miesięcznie. Warto pamiętać: jeśli ktoś opłacał składki preferencyjne (dla nowej działalności), to nie może skorzystać z małego ZUS.