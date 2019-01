Poprawianie urody na chłodno

ROZMAWIAŁA Marta Szuma

Nadeszły zimowe miesiące – czas niskich temperatur i małej ilości słonecznego światła. Co to oznacza dla naszej skóry?

W miesiącach zimowych nasza skóra wystawiona jest na duże różnice temperatur. Wyziębiamy ją na dworze, a potem rozgrzewamy w domu. To wpływa niekorzystnie na stan warstwy wodno-lipidowej, co odczuwamy jako nadmierne wysuszenie. Chłodne miesiące to także kiepski czas dla cery naczynkowej, bo ciągłe wahania temperatur zmuszają naczynia do kurczenia się i rozszerzania, a to sprzyja tworzeniu się pajączków naczyniowych.

Zima to także powrót smogu, czyli szkodliwych związków chemicznych i pyłów zawieszonych. Jak wpływa on na skórę?

Niekorzystnie. Drobne cząsteczki smogu uszkadzają warstwę wodno-lipidową oraz penetrują do skóry przez ujścia gruczołów potowych i aparatu włosowo-łojowego. To z kolei może powodować szybsze starzenie się skóry, bo wyzwalają się wodne rodniki. Ale mimo to zimowa aura jest lepsza dla naszej skóry niż nadmiar słońca.