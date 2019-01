Info radar

Rosja się sypie

Co czwarty Rosjanin nie ma toalety ani prysznica we własnym mieszkaniu. Co trzeci nie ma dostępu do ciepłej wody. Co piąty w ogóle nie ma bieżącej wody, a 22 mln Rosjan nie dysponuje centralnym ogrzewaniem. To najnowsze dane rosyjskiego urzędu statystycznego Rosstat. Wyłania się z nich obraz kraju w kompletnej ruinie. Jedynie 62,7 obywateli Rosji żyje w cywilizowanych warunkach: ma w domach czy mieszkaniach kanalizację, ciepłą wodę i ogrzewanie. Rosyjski bloger Oleg Borowski tłumaczy, że dzisiaj jedyną enklawą cywilizacji w Rosji pozostała Moskwa. Nawet Petersburg zaczyna powoli przypominać odległe rejony kraju z opuszczonymi budynkami i zdezelowaną infrastrukturą. Wszystko, co w Rosji jeszcze jako tako żyje, koncentruje się w promieniu 200 km od stolicy. SK